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Эль-Ниньо ударил по Панамскому каналу

Суда проходят по Панамскому каналу
Суда проходят по Панамскому каналу Авторское право AP
 Кнарик Хачатрян

Природное явление Эль-Ниньо опустошает казну Панамского канала: сильная засуха ограничила проход судов

Панамский канал  несёт значительные убытки из-за кризиса, вызванного уменьшением количества осадков. Как пояснил его администратор на пресс-конференции, ограничения на осадку судов приведут к снижению доходов на 200 млн долларов в 2024 году.

Кроме того, есть опасения, что клиенты выберут другие маршруты доставки. На карту поставлен один из столпов экономики страны и морского транспорта, поскольку через канал проходит 6% мировой морской торговли.

С начала года Эль-Ниньо, периодическое потепление погоды, вызвало сильную засуху вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки.

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