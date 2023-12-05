By Euronews Green

Лесные пожары в Канаде поспособствовали достижению рекордного уровня выбросов в 2023 году, говорится в новом докладе "Глобальный углеродный бюджет", над которым работали более 100 ученых со всего мира.

РЕКЛАМА

Согласно новому исследованию, у нас осталось всего семь лет углеродного бюджета, прежде чем температура на планете превысит 1,5°C.

Ежегодный доклад "Глобальный углеродный бюджет" выделяется из того, что Грета Тунберг называет "бла-бла-бла", которым сопровождаются заседания участников Конференции ООН по вопросам изменения климата. По сути, этот документ дает отрезвляющий взгляд на проблему использования ископаемого топлива и то, что люди еще могут сделать, чтобы не спровоцировать необратимое изменение климата.

Глобальные выбросы углерода от нефти, газа и угля в 2023 году снова выросли - на 1,1% по сравнению с уровнем 2022 года и достигли примерно 36,8 миллиарда тонн.

Если загрязнение окружающей среды будет продолжаться в том же ключе, ученые из группы Global Carbon Project оценивают, что через семь лет глобальное потепление - с 50-процентной вероятностью - превысит отметку в 1,5°C.

"Последствия изменения климата очевидны вокруг нас, но действия по сокращению выбросов углерода от ископаемого топлива остаются болезненно медленными", - говорит руководитель исследования профессор университета Эксетера Пьер Фридлингштайн.

"Теперь кажется неизбежным, что мы превысим целевой показатель в 1,5°C, установленный Парижским соглашением, и лидерам стран, собравшимся на COP28, придется согласиться на более быстрое сокращение выбросов от использования ископаемого топлива, даже чтобы сохранить цель в 2°C", - добавляет профессор.

Что происходит с углеродом, который производит мир?

Если учесть изменения в землепользовании, а также использование ископаемого топлива, то общий объем глобальных выбросов CO2 в 2023 году составит 40,9 миллиарда тонн.

Хотя выбросы от вырубки лесов, например, несколько снизятся, они все равно слишком велики, чтобы их можно было компенсировать нынешними темпами посадки новых лесов.

Углеродная история 2023 года вписывается в более широкую тенденцию: десятилетнее "плато" в выбросах, которое, по мнению ученых, находится далеко от резкого сокращения. Но это сокращение срочно необходимо для достижения поставленных климатических целей.

Для тех, кто стоит на переднем крае борьбы с изменением климата, эти 12 месяцев стали настоящим кризисом - предупреждением о том, что нас ждет по мере приближения к порогу в 1,5°C. Глобальные выбросы CO2 в результате пожаров в этом году превысили средние показатели, отчасти из-за экстремального сезона лесных пожаров в Канаде.

Примерно половина всего выброшенного объема CO2 продолжает поглощаться сушей и океаном, но остальное остается в атмосфере и вызывает изменение климата.

Естественные поглотители углерода являются наиболее эффективным средством борьбы с выбросами. Технологическое удаление углекислого газа, такое как CCS, по-прежнему составляет лишь около 0,01 миллиона тонн CO2, отмечается в докладе.

Это более чем в миллион раз меньше, чем текущие выбросы CO2 от использования ископаемого топлива.

Где выделяется больше всего углерода?

Подготовленный международной группой более чем из 120 ученых отчёт "Глобальный углеродный бюджет на 2023 год" рисует неоднозначную картину загрязнения окружающей среды во всем мире.

В нём показано, что в некоторых регионах, включая Европу, выбросы CO2 от ископаемого топлива снижаются, но в целом в мире они растут!

В этом году прогнозируется рост выбросов в Индии (8,2%) и Китае (4%), снижение в ЕС (-7,4%) и США (-3%).

Успехи Европы во многом обусловлены снижением потребления угля и ископаемого газа. Авторы объясняют это увеличением мощности возобновляемых источников энергии, а также продолжающимися последствиями энергетического кризиса, когда высокие цены на энергоносители и другие инфляционные факторы привели к снижению спроса на энергию.

Выбросы СО2 в Индии сейчас превышают показатели ЕС, поскольку в этом году в стране возросло использование угля, нефти, газа и цемента.

РЕКЛАМА

В отчете также отмечается, что выбросы от международных авиаперевозок и судоходства, согласно прогнозам, вырастут на 11,9% в 2023 году.

"Последние данные по выбросам CO2 показывают, что нынешние усилия недостаточны, чтобы вывести глобальные объемы на траекторию снижения до чистого нуля, но некоторые тенденции начинают меняться. Это свидетельствует о том, что климатическая политика может быть эффективной", - комментирует профессор университета Восточной Англии Коринн Ле Кере.

По её словам, глобальные выбросы на сегодняшнем уровне быстро увеличивают концентрацию CO2 в атмосфере, ускоряя изменение климата, что приводит ко всё более серьезным последствиям.

Посыл для лидеров на COP28 очевиден: "Все страны должны декарбонизировать свои экономики быстрее, чем они это делают в настоящее время, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата", - резюмирует Ле Кере.