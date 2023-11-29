Папа Франциск отменил поездку на COP28 по состоянию здоровья

By Euronews

Франциск должен был стать первым понтификом, посетившим Конференцию ООН по изменению климата. Но врачи рекомендовали папе отменить поездку в Дубай

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Папа римский Франциск отменил свою поездку в Дубай на климатический саммит COP28.

Он должен был посетить Объединенные Арабские Эмираты с 1 по 3 декабря, чтобы выступить на саммите и встретиться с мировыми лидерами, а затем открыть первый на Конференции ООН павильон веры.

Франциск, который открыто выступает за борьбу с изменением климата, должен был стать первым понтификом, посетившим глобальный климатический саммит.

Папа лечится от простуды, но несмотря на улучшение общей клинической картины врачи рекомендовали 86-летнему Франциску отказаться от поездки.