Рекордно высокие температуры оказывают давление на энергосистемы Европы, но увеличение выработки солнечной энергии помогает восполнить пробелы.

Увеличение выработки солнечной энергии в Южной Европе предотвратило энергодефицит во время аномальной жары.

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В последние несколько недель температура воздуха на континенте бьёт всё новые и новые рекорды. Пытаясь хоть как-то охладиться, жители скупают кондиционеры и вентиляторы. В самое жаркое время дня нагрузка на энергосети особенно велика. Но, как ни странно, масштабных перебоев с энергоснабжением не происходит. Эксперты объясняют это активной работой солнечных энергосистем.

"Резкое увеличение объёмов вырабатываемой солнечной энергии в основном компенсирует пики, вызванные кондиционированием воздуха", - комментирует ситуацию в Испании Кристиан Руби, генеральный секретарь отраслевой группы Eurelectric.

Где солнечные панели помогли справиться с жарой?

Испания и Греция - в перечне стран с самым большим парком солнечных батарей в ЕСю Так они стремятсяостановить рост цен на электроэнергию и повысить свою энергетическую безопасность на фоне вторжения России в Украину.

В прошлом году Испания установила батареи общей мощностью 4,5 гигаватта (ГВт). И когда в июле туда пришла небывалая жара, выработка солнечной энергии была выше, чем в любом другом месяце. Что подтвердил испанский оператор Red Electrica.

По данным компании Ember, в июле этого года солнечная энергия обеспечила почти 24% объёма энергопотребления. Годом ранее этот показатель составлял 16%.

Ещё один оператор Refinitiv отмечает: когда на Сицилии был зафиксирован пик нагрузки на электросеть (это случилось 24 июля), почти половину избыточного спроса на электроэнергию в 1,3 ГВт покрыли солнечные батареи.

"Без такого подспорья последствия для энергосистемы были бы гораздо серьёзнее", - считает аналитик Refinitiv Натали Герл.

Солнечные панели на озере Хальтерне - крупнейшей плавучей фотоэлектрической станции Германии. AP Photo/Martin Meissner, File

Справедливости ради, стоит отметить, что в одиночку солнечная энергия справиться с пиками энергопотребления не смогла бы. В Катании, расположенной под вулканом Этна на востоке Сицилии, произошли перебои с подачей электричества и воды, в чём местные власти обвинили жару.

В Афинах оператор IPTO сообщил, что лесные пожары повредили участки электросети. Но за счёт увеличения выработкиэнергии от солнца спрос в обеих странах был удовлетворён. Во время его пика в Греции(тоже 24 июля), солнечная фотоэлектрическая энергия покрыла треть от общего объёма энергопотребностей в 10,35 ГВт.

Даже там, где гораздо прохладнее, - в Бельгии, например, - солнечная энергия покрывает более 100% дополнительного спроса во время полуденных скачков.

Спрос на электроэнергию в Европе снижается

Несмотря на быстрый рост, доля солнечной энергии в структуре энергопотребления в большинстве стран по-прежнему относительно невелика. Главными в ней остаются ветровые, газовые, угольные и атомные источники.

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Аналитики отмечают, что летом энергосистемы Европы не пострадали ещё по одной причине: спрос на электроэнергию был относительно низким.

Так было после европейского энергетического кризиса прошлого года, когда Россия сократила поставки газа в Европу.

Вентилятор разбрызгивает воду, чтобы охладить посетителей в одном из ресторанов в центре Рима. AP Photo/Martin Meissner, File

Цены на энергоносители в Европе по-прежнему высоки. Поэтому жители и предприятия вынуждены потреблять меньше электроэнергии.

Экстремальная жара этим летом иногда нарушала эту тенденцию. Однако в целом спрос оказался ниже нормы. По данным Refinitiv, среднечасовое потребление электроэнергии в Италии в июле было на 4,4% ниже, чем в том же месяце 2022 года, а в Испании - на 3,6%.

Худшие последствия изменения климата ещё не наступили

По прогнозам учёных, в ближайшие годы в результате изменения климата тепловые волны, подобные тем, что наблюдаются в Южной Европе этим летом, станут более частыми и более интенсивными. Это, в свою очередь, увеличит нагрузку на энергетическую инфраструктуру Европы.

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"Наши энергосистемы не рассчитаны на работу в таких ситуациях", - рассуждает Симона Тальяпьетра, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel.

Ещё до лесных пожаров и рекордных температур - в прошлом году - жара и засуха привели к снижению выработки гидроэлектроэнергии. Транспортировка топлива по водоёмам была затруднена. Некоторым атомным электростанциям пришлось сократить выработку: охлаждение реакторов было ограничено высокой температурой воды в реках.

В письме, направленном на прошлой неделе в Еврокомиссию, 19 ассоциаций, 16 из которых представляют промышленные группы в ЕС, включая SolarPower Europe, предупредили политиков о проблемах, связанных с "зелёной" энергетикой.

Они призвали страны блока ускорить финансирование и продвижение проектов, связанных с солнечной энергией и её накоплением, чтобы быстрее двигаться на пути достижения целей, обозначенных в рамках борьбы с изменением климата.

"Энергетический и климатический кризисы требуют от нас увеличения темпов развёртывания солнечной энергетики до беспрецедентного уровня", - говорится в письме.

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"Сегодня, как никогда ранее, необходимо принять меры по ускорению роста солнечной энергетики и снижению энергопотерь".