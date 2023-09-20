Трансграничный проект для энергетической революции.

7000 французских домохозяйств будут отапливаться отработанным теплом с немецкого сталелитейного завода.

В Страсбурге с 2027 года тысячи домов будут отапливаться отходящим теплом соседнего сталелитейного завода Кель в Германии. Мэр столицы Эльзаса Жанна Барсегян пояснила, что это инновационное и доступное решение:

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"Это была действительно пустая трата энергии. Вот мы и сможем использовать эту энергию. Это 80 гигаватт-часов в год, и мы также сможем отапливать 7000 домов, которые можно отопить благодаря этой собранной энергией. Это также позволит избежать выбросов около 20 000 тонн CO2".

Для реализации проекта необходимо построить трубопровод длиной 4,5 километра под Рейном для транспортировки избыточной энергии от завода в Келе к теплоэлектростанции в Страсбурге. Стоимость инвестиций составляет 25,5 миллионов евро, которые, помимо Евросоюза, возьмут на себя немецкие и французские муниципалитеты, а также некоторые банки и компании.

Харальд Хёфлих, представитель земли Баден-Вюртемберг, назвал проект "уникальным в Европе".

"Я убежден, что проект по защите климата имеет особое значение для будущего общества и может внести важный вклад в нашу дружбу. Мы знаем, что это не только исторический проект, но и проект, ориентированный на будущее".