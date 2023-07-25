Euronews Green и APTN

По оценкам экспертов, если покрыть калифорнийские водные каналы солнечными батареями, то сгенерированной энергии хватит, чтобы обеспечивать ею целый Лос-Анджелес в течение почти года. Чем не умное решение? Но тут есть свои сложности.

2015-й. Американский штат Калифорния уже четвёртый год подряд переживает засуху. Губернатор Джерри Браун решает принять беспрецедентные меры: сократить потребление воды в домах на 25% и ускорить переход энергосистемы на возобновляемые источники, с тем, чтобы получать из них половину неоходимых штату энергоресурсов.

Предприниматели Джордан Харрис и Робин Радж выступили с инициативой по решению проблем загрязнения и нерационального использования воды. Они предложили устанавливать солнечные батареи над ирригационными каналами. Тогда их идеями власти не заинтересовались.

Прошло восемь лет. В условиях аномальной жары, масштабных лесных пожаров, надвигающегося кризиса на реке Колорадо, а также с усилением борьбы с изменением климата, их компания Solar AquaGrid начала реализацию проекта по сроительству первого в США водного канала, покрытого солнечными батареями.

Давняя история вопроса

"Разве существует более насущная проблема, которой мы могли бы посвятить своё время?", - задаётся вопросом Харрис.

Идея проста: установить солнечные панели над каналами в регионах, страдающих от нехватки водных ресурсов. Это позволит уменьшить испарение и одновременно производить электроэнергию.

Исследование, проведённое Калифорнийским университетом, дало толчок к воплощению этой идеи в жизнь. По оценкам, 63 млрд. галлонов воды можно сэкономить, если покрыть 6 437 км каналов Калифорнии солнечными панелями, которые также могут генерировать 13 гигаватт электроэнергии. Этого достаточно, чтобы покрыть нужды энергопотребления всего Лос-Анджелеса с января по начало октября.

Но это пока лишь предположение. Эмпирически гипотеза ещё не была проверена. Эта задача стоит перед разработчиками проекта Nexus, реализация которого начнётся уже ближайшее время в Калифорнийской долине.

Artist's impression of a wide-span solar canal canopy being piloted in California’s Central Valley. Solar AquaGrid via AP

Бывший руководитель звукозаписывающей компании Харрис и специалист в сфере бизнес-планирования для устойчивого развития Радж решили, что исследование пользующегося авторитетом у властей Калифорнийского университета может помочь в продвижении их проекта. И были правы.

Результаты, опубликованные в 2021 году, привлекли внимание к инициативе губернатора Гэвина Ньюсома и секретаря Калифорнийского агентства природных ресурсов Уэйда Кроуфута.

Примерно в то же время ирригационный район Турлок, организация, которая также обеспечивает электроэнергию, обратилась в Калифорнийский университет в Мерседе. Он хотел построить солнечную электростанцию, чтобы выполнить поставленную штатом задачу по достижению 100-процентного уровня использования возобновляемых источников энергии к 2045 году. Но земля была очень дорогой, поэтому строительство на базе существующей инфраструктуры было привлекательным.

Примерно в то же время с университетом связалась компания по энергоснабжению Turlock Irrigation District. Руководство собиралось строить систему солнечных батарей, в соответствии с целями государства о полном переходе на во на возобновляемую энергию к 2045 году. Но так как земля в штате стоит дорого, проект покрытия панелями уже существующих каналов показался весьма практичным.

Ещё один аргумент в пользу инициативы: тень от панелей может сократить количество сорняков, растущих в каналах, - проблема, которая ежегодно обходится местному коммунальному предприятию в 1 млн долларов.

Власти штата выделили 20 млн долларов (18 млн евро) госсредств, превратив пилотный проект в проект долгосрочный, предполагающий трёхстороннее сотрудничество между игроками частного, государственного и научного секторов. Около 2,6 км каналов шириной от 20 до 110 футов будут покрыты солнечными панелями на высоте от 5 до 15 футов от земли.

По словам Брэнди Маккуин, ведущего научного сотрудника Калифорнийского Университета, планируется изучить различные факторы - от испарения до изменения качества воды.

Показательный пример Индии

The Narmada dam project brings water to hundreds of thousands of villages in the dry, arid regions of western India’s Gujarat state. Ajit Solanki/AP

Калифорния не первой решила использовать этот метод. Опередила её Индия, которая реализовала масштабный проект на канале Сардар-Саровар, он обеспечивает водой тысячи деревень в засушливых районах западного индийского штата Гуджарат.

Тогдашний глава местной администрации Нарендра Моди, а ныне премьер-министр страны, инаугурировал его в 2012 году. Инженерная компания Sun Edison обещала построить покрыть солнечными панелями 19 000 км каналов, но выполнила лишь малую часть своих обязательств: предприятие обанкротилось.

"Затраты очень высоки, и обслуживание - большая проблема", - объясняет Джайдип Пармар, инженер из штата Гуджарат, куратор проектов по строительству солнечных панелей.

Сложность конструкции - ещё одна причина, по которой эта технология не получила широкого распространения в Индии. Расположение панелей над каналом затрудняет доступ работникам техобслуживания и аварийным бригадам.

Авторы калифорнийского проекта побывали в Индии, чтобы перенять опыт иностранных коллег. Недочёты были учтены. Панели решено устанавливать гораздо выше, чем планировалось, и материалы для них выбрали на порядок качественнее.

Когда появятся крытые каналы?

Проект Nexus, возможно, недолго будет оставаться единственным в своём роде. Например, перспективу внедрения этих технологий изучают в Аризоне.

Однако инициаторам ещё придётся очень постараться, чтобы преодолеть скептицизм инженеров и чиновников. В этой сфере резкие перемены не слишком приветствуются, говорит член Палаты представителей Джаред Хаффман. Он добился выделения 25 млн. долл. (22 млн. евро) в рамках принятого в прошлом году Закона о мерах по снижению инфляции для финансирования ещё одного пилотного проекта. В настоящее время для его реализации ищут подходящее место.

А группа из более чем 100 организаций, выступающих в защиту климата, включая Центр биологического разнообразия и Гринпис, направила письмо министру внутренних дел Дебре Холанн с призывом "ускорить повсеместное внедрение солнечных фотоэлектрических энергетических систем" над каналами и акведуками.

Покрытие всех 8000 миль каналов и акведуков, которые находятся в ведомстве Бюро мелиорации США, позволит "генерировать более 25 гигаватт зелёной энергии. Этого хватит, чтобы обеспечить ею почти 20 млн. домов, и сократить испарение воды на десятки миллиардов галлонов", - заверяет Хаффман.