Экология и климат: рекордные инвестиции Байдена

Борьба с новой экзистенциальной угрозой для США: Джо Байден анонсировал выделение 2,3 млрд долларов на борьбу с изменением климата.В планах главы Белого дома – инвестировать в строительство и модернизацию инфраструктуры, которая поможет жителям страны вы стоять перед лицом природных катаклизмов и новых волн жары.

На карту буквально поставлено здоровье наших граждан. В последнем отчёте ведущие международные ученые-климатологи ООН говорят о чрезвычайной ситуации для человечества, требующей немедленных действий. Джо Байден Президент США

46-й президент США упомянул о проблемах со здоровьем в прошлом, в частности о немеланомном раке кожи, связанным, по его словам, с загрязнением окружающей среды. В его администрации поспешили заверить, что сейчас глава государства здоров.

Свою речь Байден произнёс в штате Массачусетс на месте бывшей угольной электростанции, которая теперь будет вырабатывать ветряную энергию. Исполнительная власть США намерена также делать акцент на развитие ветрогенераторов на шельфе в Мексиканском заливе.

На фоне отсутствия консенсуса в конгрессе, поскольку некоторые законодатели опасаются, что экологический разворот приведёт к потере рабочих мест, не исключено, что Джо Байден будет претворять свой план через президентские декреты.