Экология и климат: рекордные инвестиции Байдена

Экология и климат: рекордные инвестиции БайденаКомментарии
Борьба с новой экзистенциальной угрозой для США: Джо Байден анонсировал выделение 2,3 млрд долларов на борьбу с изменением климата.В планах главы Белого дома – инвестировать в строительство и модернизацию инфраструктуры, которая поможет жителям страны вы стоять перед лицом природных катаклизмов и новых волн жары.
46-й президент США упомянул о проблемах со здоровьем в прошлом, в частности о немеланомном раке кожи, связанным, по его словам, с загрязнением окружающей среды. В его администрации поспешили заверить, что сейчас глава государства здоров.
Свою речь Байден произнёс в штате Массачусетс на месте бывшей угольной электростанции, которая теперь будет вырабатывать ветряную энергию. Исполнительная власть США намерена также делать акцент на развитие ветрогенераторов на шельфе в Мексиканском заливе.
На фоне отсутствия консенсуса в конгрессе, поскольку некоторые законодатели опасаются, что экологический разворот приведёт к потере рабочих мест, не исключено, что Джо Байден будет претворять свой план через президентские декреты.