Крупные лесные пожары в Испании: причина в изменении климата?

Сильные лесные пожары в Испании вынудили более 1500 человек покинуть свои дома в провинции Кастельон вблизи Валенсии. Огонь охватил более 4 000 гектаров леса.

Это ознаменовало раннее начало сезона лесных пожаров в стране на фоне сухой погоды и высоких температур. Воздух в Валенсии в воскресенье прогрелся до 30ºC.

"Мы наблюдаем первый крупный пожар, к сожалению, уже в этом году", - сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

В прошлом году в Испании произошло около 500 лесных пожаров, которые опустошили огромные территории и нанесли серьезный урон жителям пострадавших районов.

Как и во всей Европе, в 2022 году в стране наблюдались рекордно высокие температуры. После зимней засухи они, похоже, сохранятся и в 2023-м.

Что стало причиной лесных пожаров в марте?

Причины еще выясняются. Региональная газета Las Provincias пишет, что по одной из версий, пожар мог возникнуть от искры из машины, используемой для сбора хвороста.

Жаркие и сухие погодные условия способствовали распространению огня.

"Сочетание высоких температур и западного ветра в последние недели с отсутствием дождей в последние месяцы привело к тому, что верхний слой почвы на 100% территории очень сухой", - сообщило метеорологическое агентство Валенсии AEMET в Твиттере.

Когда вспыхнул пожар, температура воздуха была выше 25ºC, а относительная влажность опустилась ниже 30 процентов после необычайно сухой зимы в этом районе.

500 пожарных при поддержке 20 самолетов и вертолетов пытались взять огонь под контроль недалеко от деревни Вильянуэва-де-Вивер. Пожарные говорят, что такой пожар более характерен для лета, чем для весны.

По словам главы региона Валенсия, огонь стал более "прожорливым" из-за летних температур.

Март 2023 года стал вторым самым теплым в Валенсии с 2001 года.

Является ли жара в Испании результатом изменения климата?

По мере потепления климата лесные пожары возникают все чаще и начинаются раньше, как это сейчас наблюдается в Испании.

Как и большая часть Европы, Испания пережила жаркую, сухую зиму.

Если страна переживет "еще одно лето, когда температура в течение 20 дней не опускается ниже 35C и четыре месяца не идет дождь, растительность может вспыхнуть с первой же искрой", - предупреждает эксперт по лесным пожарам Пабло Мартин Пинто.

Парниковые газы, выделяемые в результате деятельности человека, вызывают резкое повышение глобальной температуры. Подобно стеклу в теплице, CO2, метан, закись азота и другие газы задерживают солнечное тепло.

По данным Европейской комиссии, концентрация CO2 в атмосфере в период с 1750 по 2020 год выросла на 48%.

Средняя температура на планете повысилась на 1,1С по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Глобальное потепление также увеличивает испарение на суше, что может усугубить засуху, создать условия, более благоприятные для лесных пожаров, и привести к увеличению продолжительности сезона лесных пожаров.

Становится ли ситуация с лесными пожарами в Испании хуже?

В 2022 году в Испании в результате лесных пожаров пострадала территория площадью 306 000 гектаров. Согласно статистике, это более чем втрое больше, чем в предыдущем году. Самый сильный пожар в стране опустошил 60 000 гектаров в Сьерра-де-ла-Кулебра на северо-западе страны.

Пинто говорит, что пожары были вызваны "чрезвычайными атмосферными условиями", частично вызванными последствиями изменения климата. Подобные условия, вероятно, будут возникать все чаще, добавляет он.

Дым от лесного пожара над Сан-Агустином на востоке Испании, 24 марта 2023 года. AP Photo

"Мы переходим к эре крупных лесных пожаров в Испании", - говорит Пинто, предупреждая, что масштабные пожары "останутся с нами".

Пожары не только уничтожают землю и дома, но и подвергают людей опасному уровню загрязнения воздуха. Дым и угарный газ могут распространяться на тысячи километров, вызывая проблемы с дыханием, головные боли и тошноту.

Интенсивные пожары также могут повредить почву, вызывая эрозию, уменьшая количество питательных веществ и препятствуя поглощению воды. Все это приводит к потере биоразнообразия.

Как снизить риск возникновения лесных пожаров?

Эксперты говорят, что сохранение лесов Испании является ключевым фактором в борьбе с риском лесных пожаров.

Пинто выступает за создание "более устойчивых" территорий с разнообразным "лоскутным ландшафтом", состоящим из "лесных массивов... и животноводческих ферм, перемежающихся с участками кустарников".

Там, где лесные ландшафты более однородны, "это очень ограничивает возможность остановить распространение пожара", - предупреждает он.

Лесничий Хорхе де Диос, представляющий региональный профсоюз работников природоохранных служб, говорит о необходимости использования дополнительных ресурсов и предупреждает о нехватке пожарных, подготовленных для работы в таких ситуациях.

"Пожаров будет все больше и больше, крупнее чем ранее", - говорит Диос, отмечая, что большинство местных пожарных "не являются профессионалами и не имеют достаточной подготовки".

Движение "Гринпис" также призвало власти принять новый подход, сосредоточившись на упреждающих действиях для минимизации рисков.

"Лесные пожары должны быть в центре политической повестки дня, и бороться с ними следует не только тогда, когда наступает жара, а путем ранних превентивных действий с соответствующим природопользованием, учитывающим эту новую реальность", - говорит активистка испанского "Гринписа" Моника Паррилья.