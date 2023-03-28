Крупные лесные пожары в Испании: причина в изменении климата?Комментарии
Сильные лесные пожары в Испании вынудили более 1500 человек покинуть свои дома в провинции Кастельон вблизи Валенсии. Огонь охватил более 4 000 гектаров леса.
Это ознаменовало раннее начало сезона лесных пожаров в стране на фоне сухой погоды и высоких температур. Воздух в Валенсии в воскресенье прогрелся до 30ºC.
"Мы наблюдаем первый крупный пожар, к сожалению, уже в этом году", - сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.
В прошлом году в Испании произошло около 500 лесных пожаров, которые опустошили огромные территории и нанесли серьезный урон жителям пострадавших районов.
Как и во всей Европе, в 2022 году в стране наблюдались рекордно высокие температуры. После зимней засухи они, похоже, сохранятся и в 2023-м.
Что стало причиной лесных пожаров в марте?
Причины еще выясняются. Региональная газета Las Provincias пишет, что по одной из версий, пожар мог возникнуть от искры из машины, используемой для сбора хвороста.
Жаркие и сухие погодные условия способствовали распространению огня.
"Сочетание высоких температур и западного ветра в последние недели с отсутствием дождей в последние месяцы привело к тому, что верхний слой почвы на 100% территории очень сухой", - сообщило метеорологическое агентство Валенсии AEMET в Твиттере.
Когда вспыхнул пожар, температура воздуха была выше 25ºC, а относительная влажность опустилась ниже 30 процентов после необычайно сухой зимы в этом районе.
500 пожарных при поддержке 20 самолетов и вертолетов пытались взять огонь под контроль недалеко от деревни Вильянуэва-де-Вивер. Пожарные говорят, что такой пожар более характерен для лета, чем для весны.
По словам главы региона Валенсия, огонь стал более "прожорливым" из-за летних температур.
Март 2023 года стал вторым самым теплым в Валенсии с 2001 года.
Является ли жара в Испании результатом изменения климата?
По мере потепления климата лесные пожары возникают все чаще и начинаются раньше, как это сейчас наблюдается в Испании.
Как и большая часть Европы, Испания пережила жаркую, сухую зиму.
Если страна переживет "еще одно лето, когда температура в течение 20 дней не опускается ниже 35C и четыре месяца не идет дождь, растительность может вспыхнуть с первой же искрой", - предупреждает эксперт по лесным пожарам Пабло Мартин Пинто.
Парниковые газы, выделяемые в результате деятельности человека, вызывают резкое повышение глобальной температуры. Подобно стеклу в теплице, CO2, метан, закись азота и другие газы задерживают солнечное тепло.
По данным Европейской комиссии, концентрация CO2 в атмосфере в период с 1750 по 2020 год выросла на 48%.
Средняя температура на планете повысилась на 1,1С по сравнению с доиндустриальным уровнем.
Глобальное потепление также увеличивает испарение на суше, что может усугубить засуху, создать условия, более благоприятные для лесных пожаров, и привести к увеличению продолжительности сезона лесных пожаров.
Становится ли ситуация с лесными пожарами в Испании хуже?
В 2022 году в Испании в результате лесных пожаров пострадала территория площадью 306 000 гектаров. Согласно статистике, это более чем втрое больше, чем в предыдущем году. Самый сильный пожар в стране опустошил 60 000 гектаров в Сьерра-де-ла-Кулебра на северо-западе страны.
Пинто говорит, что пожары были вызваны "чрезвычайными атмосферными условиями", частично вызванными последствиями изменения климата. Подобные условия, вероятно, будут возникать все чаще, добавляет он.
"Мы переходим к эре крупных лесных пожаров в Испании", - говорит Пинто, предупреждая, что масштабные пожары "останутся с нами".
Пожары не только уничтожают землю и дома, но и подвергают людей опасному уровню загрязнения воздуха. Дым и угарный газ могут распространяться на тысячи километров, вызывая проблемы с дыханием, головные боли и тошноту.
Интенсивные пожары также могут повредить почву, вызывая эрозию, уменьшая количество питательных веществ и препятствуя поглощению воды. Все это приводит к потере биоразнообразия.
Как снизить риск возникновения лесных пожаров?
Эксперты говорят, что сохранение лесов Испании является ключевым фактором в борьбе с риском лесных пожаров.
Пинто выступает за создание "более устойчивых" территорий с разнообразным "лоскутным ландшафтом", состоящим из "лесных массивов... и животноводческих ферм, перемежающихся с участками кустарников".
Там, где лесные ландшафты более однородны, "это очень ограничивает возможность остановить распространение пожара", - предупреждает он.
Лесничий Хорхе де Диос, представляющий региональный профсоюз работников природоохранных служб, говорит о необходимости использования дополнительных ресурсов и предупреждает о нехватке пожарных, подготовленных для работы в таких ситуациях.
"Пожаров будет все больше и больше, крупнее чем ранее", - говорит Диос, отмечая, что большинство местных пожарных "не являются профессионалами и не имеют достаточной подготовки".
Движение "Гринпис" также призвало власти принять новый подход, сосредоточившись на упреждающих действиях для минимизации рисков.
"Лесные пожары должны быть в центре политической повестки дня, и бороться с ними следует не только тогда, когда наступает жара, а путем ранних превентивных действий с соответствующим природопользованием, учитывающим эту новую реальность", - говорит активистка испанского "Гринписа" Моника Паррилья.