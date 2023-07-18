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Регенерированная шерсть: снижение воздействия на окружающую среду

Регенерированная шерсть: снижение воздействия на окружающую среду
Авторское право euronews
 Cyril Fourneris

Не многие знают, что из старого тряпья получается совершенно новая ткань, зачастую лучше прежней, которая уже поступает на лучшие модные показы по всему миру.

По сравнению с производством первичной шерсти регенерированная шерсть оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по двум основным причинам:

- Новая одежда из регенерированной шерсти не окрашивается, как это происходит в случае с шерстью, произведенной впервые. Это означает экономию воды, CO2, но прежде всего - отказ обработки новыми красителями. Как это возможно? Просто используя цвет, который уже есть у старой одежды!

- Регенерированная шерсть более экологична, поскольку не требует интенсивного использования сотен гектаров земли для выпаса скота и разведения овец. Кроме того, она в определенной степени соблюдает права животных.

Но есть еще одна причина, по которой регенерированная или механическая шерсть является чрезвычайно экологичным решением. Это вопрос видения: вокруг нас индустрия быстрой моды производит одежду низкого качества, из смешанных и часто синтетических тканей, которая, как правило, служит недолго и заменяется на следующий сезон.

В итальянской компании Comistra верят в медленную моду. Здесь индивидуальная шерстяная одежда изготавливается со стандартным высоким качеством, а это позволяет продлить срок службы и облегчить регенерацию после того, как вещь прослужит.

Ткани Устойчивое развитие Текстильная промышленность