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Австралия: десятки китообразных погибли на мелководье

Специалисты и волонтёры пытаются помочь выбросившимся на берег морским млекопитающим.
Специалисты и волонтёры пытаются помочь выбросившимся на берег морским млекопитающим. Авторское право Australian Broadcasting Corp. via AP
 Alexander Kazakevich

Стаю круглоголовых китов, которых также называют чёрными дельфинами, прибило к берегу во вторник. 52 морских млекопитающих не удалось спасти, остальных ведут в море.

Десятки чёрных дельфинов погибли в волнах прибоя после того, как их выбросило на берег в Западной Австралии, недалеко от бывшей китобойной станции Cheynes Beach. 

В местном департаменте по охране парков и дикой природы отчитались о 52 мёртвых животных. Сотрудники природоохранной службы совместно с добровольцами пытаются вернуть в более глубокие воды, подальше от скалистой бухты, оставшихся 45 китообразных, которые могут умереть на мелководье. 

Операция проходит в условиях плохой погоды в зоне интенсивного судоходства, присутствие в водах акул также осложняет работу спасателей.

Ежегодно порядка 300 морских животных выбрасываются на берег. Учёные пытаются понять причины подобного поведения.

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