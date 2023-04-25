Прогноз погоды: Париж ожидает 50-градусная летняя жара к середине столетия

В будущем Париж может столкнуться с периодами сильной жары и высокими летними температурами, превышающими 50 градусов Цельсия, говорится в новом докладе, который будет в ближайшие дни обсуждаться в парижской мэрии.

Без быстрой адаптации город может стать невыносимо жарким к середине столетия, предупреждают авторы исследования.

Сильная жара уже стала реальностью, напоминает депутат от партии "зеленых" Александр Флорентен.

"Это не пророчество, не интуиция и не гипотеза. Мы находимся в новой климатической ситуации, из-за чего уже страдают люди, и она будет ухудшаться", - предупреждает он.

Доклад подготовлен межпартийной группой политиков и инженером Франком Лирзеном, автором книги "Париж и изменение климата".

Какой же будет жизнь в Париже при температуре 50°C, как город может адаптироваться к ней?

Когда в Париже будет 50°C?

Нынешний температурный рекорд города - 42,6°C в тени - был установлен в 2019 году.

Но к 2050 году этот максимум может подскочить на восемь градусов, сказал климатолог Робер Вотар в интервью французской газете Libération.

"Трудно сказать, когда именно, но [...] такую возможность уже нельзя исключать", - сказал Вотар.

Города особенно уязвимы к длительным периодам жаркой погоды. В Париже в среднем на 2-3 градуса Цельсия теплее, чем в прилегающих сельских районах. Во время аномальной жары эта разница может достигать 10 градусов.

Жара в Париже, июль 2022 года AP Photo

В 2030 году в Париже будет в среднем 34 жарких дня в год, говорится в докладе. В 2008-м их было всего 14.

Ночи принесут мало облегчения жителям города. К 2030 году в Париже будет еще и 35 "тропических ночей", когда температура держится выше 20 градусов (в 2008 году таких было всего пять).

Какой будет жизнь в Париже при температуре 50 °C?

Высокие температуры приводят к избыточной смертности, нарушая работу систем внутренней регуляции организма.

Чтобы справиться с экстремальной жарой, мы потеем, но это приводит к потере жидкости. Высокая температура расширяет кровеносные сосуды, вызывая резкое падение кровяного давления. В 2003 году во время очень жаркого лета умерло 15 000 человек.

В 2019 году в стране было зарегистрировано 10 000 смертей от жары, а в 2022 году - около 3 000.

Температура также нанесет ущерб инфраструктуре Парижа. Электрические сети будут страдать от перебоев в подаче электроэнергии, а плавление асфальта приведет к закрытию дорог.

Как Париж адаптируется к новым рекордным температурам?

Авторы доклада призывают градостроителей принять срочные меры для предотвращения "кошмарного сценария".

Властям Парижа необходимо инвестировать в зеленые насаждения. Наряду с посадкой деревьев, здания должны быть задрапированы "вертикальным озеленением". Деревья и зеленые насаждения дают тень и выделяют в воздух охлаждающую влагу.

Знаковые оцинкованные крыши Парижа, возможно, придется заменить или покрасить в белый цвет. По возможности следует использовать затемняющие жалюзи и естественную вентиляцию.

Новые здания не должны строиться в стиле "теплицы" со стенами из стекла.

Рабочий день может быть скорректирован, чтобы не заставлять сотрудников выходить на улицу под палящим солнцем. Парижские работодатели могут последовать примеру своих соседей из Южной Европы и перенять модель "сиесты". Вечерние мероприятия будут начинаться позже, когда воздух остынет. Специальные "охлаждающие комнаты" станут убежищами от знойной погоды.