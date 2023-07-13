Экстремально высокие температуры в Греции

Грецию накрыла тепловая волна: министерство труда обязало прекращать работу в полдень, защищать сотрудников от жары и переводить имеющих проблемы со здоровьем на удалёнку.

Государственные службы по всей Греции находятся в состоянии боевой готовности, чтобы решать проблемы, вызванные накрывшей страну тепловой волной "Клеон", названной так в честь древнего Фиванского полководца.

По оценкам национального центра Метеонаблюдения в Афинах около 8,2 млн граждан столкнутся в четверг с температурой выше 37°C, а около 620 тыс человек - с температурой выше 39°C. И это ещё не принимая в расчёт тысячи туристов, приехавших в Грецию со всех концов света. Многие из нихххххх стараются посещать археологические объекты рано утром, чтобы избежать высоких полуденных температур.

- Это не так уж плохо. Мы встали рано, чтобы нам не пришлось долго ждать.

- Потому что в Афинах будет слишком жарко?

- Очень жарко сегодня, да.

Ожидается, что ситуация ещё больше осложнится в пятницу. Национальный центр метеонаблюдений прогнозирует третий уровень риска экстремальных температур, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья, в Афинах, Салониках и Ларисе.

Министерством труда Греции принято решение об обязательном прекращении работы в полдень в районах, где риск теплового стресса чрезвычайно высок, и о переводе на удалённую работу сотрудников, принадлежащих к группам повышенного риска. Работодателям направлены строгие рекомендации принять меры для защиты сотрудников от очень высоких температур.