Восстановление Украины: переработка бетона из разрушенных зданий в пострадавших от войны районах

Более 120 тысяч частных и 20 тысяч многоквартирных домов были разрушены или повреждены в результате российских авиаударов, сообщили украинские власти в июле прошлого года. Согласно статистическим данным на начало этого года, общий ущерб, нанесенный инфраструктуре, составил свыше 128 миллиардов евро.

Миллионы тонн строительных отходов переполняют украинские свалки. Строительство новых зданий ведет к выбросу огромного количества парниковых газов.

Бетон является самым распространенным строительным материалом на Земле. На цемент, используемый в качестве связующего компонента, приходится около 8% мировых выбросов CO2 - это больше, чем на авиационное топливо.

Украинская строительная компания ищет решения

"Что делать с таким огромным количеством строительных отходов?", - такой вопрос задает себе Дмитрий Родионов, директор строительной компании "Копач Профи".

Ни один полигон не способен переработать такой объем, что может привести не только к экономической, но и к экологической катастрофе.

Компания была основана в Днепре в 2019 году и работала круглосуточно, когда Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года.

"Копач Профи" перерабатывала отходы одного из крупнейших металлургических заводов страны в соседнем Запорожье.

Экскаваторы Kopach Profi на металлургическом отвале Дмитрий Родионов

Сейчас работы приостановлены, рассказал Дмитрий Родионов в интервью Euronews Green.

"Нам пришлось искать другие направления для нашей деятельности, чтобы сохранить штат сотрудников и быть максимально полезными для страны в это трудное время"

По словам Родионова, сейчас компания решила сосредоточиться на переработке отходов, остающихся после разрушения зданий.

Можно ли переработать бетонные отходы?

Проблема заключается в том, объясняет Дмитрий, что большинство технологий только измельчают бетон в низкосортный щебень, который содержит множество примесей. Он хорош в качестве основания для дорог, но не годится в качестве строительного материала для новых зданий.

Поэтому компания "Копач Профи" обращается к примеру других европейских стран, которые являются пионерами в области новых методов переработки.

В своих рекомендациях ЕС приближается к "замкнутому циклу сноса", когда меньшая часть строительных отходов отправляется на свалки. Это также позволяет создавать новые рабочие места.

Например, в Нидерландах отходы можно отправлять на свалку лишь в тех случаях, когда рециклинг невозможен. В Швейцарии 18% используемого в стране бетона прошло переработку, это лучший показатель в мире.

Новый метод переработки бетона

Новая технология переработки бетона Hubert Rahier

Профессор Свободного университета Брюсселя (VUB) объединился с новаторами из Бельгии и Нидерландов для разработки способа более тщательной переработки бетона.

Строительный материал состоит из щебня, песка, связующего вещества - обычно цемента - и воды. Все твердые компоненты могут быть извлечены из отходов, объясняет профессор Хуберт Рахье.

Голландская компания Slim Breker изобрела аппарат "SmartCrusher", который выполняет разделение.

Специально разработанная мощная печь нагревает цемент до 600°C, чтобы разорвать химические связи и вернуть его в состояние, пригодное для повторного использования.

"Для этого используется электричество, вырабатываемое солнечными батареями, установленными у нашего партнера Rutte в Заандаме, поэтому весь процесс может осуществляться без дополнительных выбросов углекислого газа", - говорит Рахье.

Руководитель "Копач Профи" написал профессору, прочитав о новинке в Интернете, и был приятно удивлен ответом. В беседах с Рахье и управляющим директором компании Slim Breker помогал украинский переводчик, живущий в Брюсселе.

"Это еще раз подтверждает, что где бы мы ни находились, каждый украинец готов внести свой вклад в развитие и восстановление нашей страны", - говорит Родионов.

Новая технология еще не совсем готова к внедрению. SmartCrusher требуется доработка, но по словам Рахье, оборудование будет готово к концу года.

Какие проблемы возникают при сносе поврежденных зданий в Украине?

Восстановление в зоне, где шли боевые действия, небезопасно. "Это нелегкий путь", - признает Дмитрий. - Во-первых, необходимо провести обследование объектов специализированными службами на наличие взрывоопасных предметов, что довольно трудоемко и занимает много времени".

После устранения потенциальных опасностей рабочие разберут завалы, остатки конструкций и отходы отсортируют, прежде чем приступить к их утилизации.

Дмитрий намерен начать работу в наиболее пострадавших от войны районах, но расположенных вдали от линии фронта. Это Буча, Гостомель в Киевской области, а также районы Харьковской области и Запорожья.

"Мы верим, что когда война закончится, у нас будет возможность восстановить Украину, даже с учетом колоссальных разрушений в таких городах, как Бахмут, Краматорск и Мариуполь", - говорит Родионов.

Государственная поддержка потребуется на законодательном уровне, добавляет он. Родионов обратился за помощью и к европейским компаниям, имеющим опыт или оборудование для переработки материалов разрушенных зданий.

"Наши двери всегда открыты для новых технологий", - говорит он.