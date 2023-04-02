Российский удар по Константиновке: 6 погибших, не менее 10 раненых

В воскресенье, 2 апреля, российская армия обстреляла гражданские объекты в Константиновке, промышленном городе вблизи Бахмута на востоке Украины.

Это важнейший транзитный пункт для прибытия грузов и личного состава украинской армии на Бахмутский фронт. По меньшей мере 6 человек погибли и около десяти получили тяжелые ранения, согласно заявлению главы Администрации Президента Украины Андрея Ермака в Телеграме.

Удар пришёлся по жилому кварталу в центре города, что привело к большим разрушениям и гибели людей. В результате ракетного удара образовалась большая воронка.

Константиновка находится всего в 20 км к западу от Бахмута: отсюда на Бахмутский фронт отправляются подкрепления и боеприпасы. В этом районе нет военных целей, поэтому очевидно, что это была атака против гражданского населения.

Взрывы также были слышны в оккупированном Россией Мелитополе. Как сообщил украинский мэр города Иван Федоров, целью ударов ВСУ было железнодорожное депо.

Мелитополь, расположенный у северу от аннексированного Россией Крыма, неоднократно подвергался ударам украинских ракет: этот город является важным транспортным узлом для российской армии.