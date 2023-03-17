Разоблачение: 17 тысяч объектов в Европе загрязнены вечными химикатами

Более 17 000 объектов по всей Европе загрязнены опасными вечными химикатами, показало новое исследование.

Эти токсичные искусственные вещества - также известные как пер- и полифторированные алкильные вещества, или PFAS, чрезвычайно стойкие и почти не разлагаются в естественной среде.

По данным проекта Forever Pollution Project, они обнаружены в высоких концентрациях, превышающих 1 000 нанограмм на литр воды, примерно в 640 местах на территории ЕС и Великобритании. В половине из них уровень PFAS превышал 10 000 г/л. Для сравнения, согласно требованиям Агентства по охране окружающей среды Дании, питьевая вода не должна содержать более 2нг/л.

"Полученные данные вызывают серьезную тревогу, - говорит Фил Браун, профессор медицинских науки из бостонского Северо-Восточного университета. Он помогал проводить это исследование.

"Это пугающий, но необходимый результат", - сказал Браун.

В целом, исследователи признали 2100 мест "горячими точками" - местами, где загрязнение достигает уровня, опасного для здоровья человека.

Что такое вечные химикаты?

На рынке представлено более 4700 химических веществ вечного действия. Они обладают антипригарными и пятноотталкивающими свойствами, что делает их распространенными ингредиентами во всем - от посуды и одежды до противопожарной пены.

Но эти вещества негативно влияют на здоровье человека.

Эти химикаты были связаны с огромным количеством проблем со здоровьем. Среди них, в частности, повышенный уровень холестерина, язвенный колит, гипертония, вызванная беременностью, заболевания щитовидной железы, рак и снижение реакции на вакцины.

Где в Европе находятся вечные химикаты?

Forever Pollution Project - это совместный проект 18 европейских редакций, возглавляемый французской газетой Le Monde и британской Guardian.

Химикаты встречаются повсюду, но ситуация в некоторых "горячих точках" хуже.

Самый высокий уровень загрязнения наблюдается в Бельгии. В городе Звейндрехт, где расположено предприятие по производству PFAS, были зафиксированы концентрации до 73 миллионов нанограмм на литр. Это в 36,5 миллионов раз превышает рекомендуемый уровень.

Жителям близлежащих районов даже рекомендовали не употреблять в пищу овощи из своих огородов. 70 тысяч человек, проживающих в радиусе пяти километров от завода, получили рекомендацию сдать анализ крови на наличие PFAS.

С полной картой можно ознакомиться здесь.

Другие исследования также обнаружили химические вещества в крови человека, рыбе, растениях, грудном молоке, питьевой воде, почве и эмбрионах.

Что мы можем сделать с вечными химикатами?

Химикаты очень трудно очистить.

"Стоимость реабилитации, вероятно, достигнет десятков миллиардов евро. В некоторых местах власти уже сдались и решили оставить токсичные химикаты в земле, потому что очистить их невозможно", - предупреждают участники проекта Forever Pollution.

Большинство экспертов считают, что лучшим решением является регулирование на государственном уровне, чтобы предотвратить их попадание в окружающую среду.

Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Дания - все эти страны имеют строгие внутренние правила в отношении PFAS - представили предложение об ограничении использования токсичных веществ на всей территории ЕС.

"С PFAS мы имеем проблемную группу веществ", - говорит Штеффи Лемке, федеральный министр окружающей среды ФРГ. - Опасные вещества должны быть изъяты с рынка и запрещены".