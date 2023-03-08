Юристы-экологи подают иск в суд против членов совета директоров Shell

В прошлом месяце экологическая юридическая фирма ClientEarth объявила, что подает в суд на компанию Shell. Это может показаться обыденным. Но дело выделяется из общего ряда тем, что в его центре находятся конкретные люди. На этот раз ответственность несет не компания, а члены совета директоров.

ClientEarth утверждает, что 11 членов совета директоров нарушили закон, не приняв стратегию перехода, соответствующую Парижскому соглашению.

По сути, совет директоров Shell не предпринимает достаточно усилий для управления рисками, которым подвергается компания из-за изменения климата.

"Мы просим суд вынести постановление, обязывающее совет директоров принять и реализовать стратегию управления климатическими рисками в соответствии с его обязанностями по Закону о компаниях (Великобритании)", - объясняет старший юрист ClientEarth Пол Бенсон.

Переход от ископаемых видов топлива к низкоуглеродным альтернативам они называют, по сути, экзистенциальным кризисом для нефтегазовой промышленности

Необычным является и то, что юридическая фирма действует не в одиночку: их поддерживают инвесторы, владеющие 12 миллионами акций компании. ClientEarth, что важно, является одним из этих инвесторов. Они стали акционерами Shell в 2016 году.

"Переход от ископаемых видов топлива к низкоуглеродным альтернативам они называют, по сути, экзистенциальным кризисом для нефтегазовой промышленности", - напоминает Бенсон.

По его словам, совет директоров Shell определил некоторые из этих рисков.

"Проблема в том, что совет не управляет ими пропорциональным и адекватным образом, и это оставляет компанию серьезно уязвимой", - подчеркивает юрист.

Что именно требует ClientEarth?

"Это первый случай, когда совет директоров оказался на крючке за то, что не смог должным образом подготовить компанию к энергетическому переходу", - говорит Бенсон.

Возбуждение этого дела было нелегким решением. Бенсон утверждает, что его команда потратила месяцы на изучение документов и обладает значительным опытом в этой области. В результате этой работы и появился иск.

Еще есть надежда, что освещение в СМИ и давление со стороны инвесторов могут заставить совет директоров действовать. Но Бенсон считает, что теперь это "несбыточная надежда".

Он уверен, что Высокий суд разрешит ClientEarth продолжить рассмотрение первого в своем роде иска.

Высокий суд в Лондоне, архив AP Photo

Как дело дошло до того, что ClientEarth подала в суд на совет директоров Shell?

Бенсон объясняет, что это "объединение ряда действительно серьезных опасений и разочарований". ClientEarth является акционером Shell с 2016 года и входит в сеть инвесторов.

И они не единственные, кто обеспокоен будущим.

Он добавляет, что инвесторы обеспокоены тем, какую тактику избрал совет директоров, и жалобы были высказаны им несколько раз за эти годы.

Shell отрицает наличие каких-либо волнений, утверждая, что акционеры "решительно поддерживают" прогресс, достигнутый компанией в реализации стратегии энергетического перехода: 80 процентов проголосовали за нее на последнем ежегодном общем собрании.

Чем обеспокоены акционеры Shell?

Одним из ключевых вопросов для ClientEarth - решение голландского суда 2021 года, которое обязывает Shell сократить выбросы на 45% к концу 2030 года - решение, которое компания обжаловала.

"Друзья Земли" и более 17 000 соистцов успешно доказали, что компания знала о рисках, связанных с выбросами углекислого газа на протяжении десятилетий и что ее климатические цели не были достаточными.

"Это решение, как четко указал суд, является так называемым отложенным в ожидании апелляции. Это означает, что они должны делать это сейчас. Нельзя просто подать апелляцию и сказать: "О, может быть, мы ее выиграем", - объясняет Бенсон.

"Они должны начать выполнять решение суда", - подчеркивает юрист.

По словам Бенсона, реакция компании на решение суда вызывает тревогу. Совет директоров заявил, что к 2030 году они сократят выбросы первого и второго уровней на 50 процентов.

Выбросы третьего уровня, т.е. выбросы от продаваемой продукции, которые составляют 90 процентов от общего объема выбросов компании, сокращаться не будут.

По оценкам независимых экспертов, к 2030 году чистые выбросы Shell сократятся всего на 5 процентов - это далеко не то, что постановил суд.

По словам Бенсона, совет директоров считает, что эта цель несовместима с бизнесом, и поэтому они не собираются ее выполнять.

"Это просто неразумная модель управления огромной транснациональной компанией. Фактически, они говорят: "Нам не нравится часть этого решения суда, поэтому мы не будем его выполнять", - говорит Бенсон.

Shell: "повороты на ручном тормозе" и проблемные активы

В прошлом году ClientEarth направила совету директоров Shell длинное письмо, в котором изложила свои опасения.

Она считает, что чем дольше Shell будет адаптироваться к возможным изменениям в регулировании, экономике, потребительских тенденциях и даже общественном развитии, тем меньше вероятность того, что компания сможет правильно отреагировать. Это увеличивает вероятность резкого "поворота с использованием ручного тормоза" для устранения проблемы.

Они не получили удовлетворительного ответа, и в этот момент, говорит Бенсон, стало ясно, что у них нет другого выхода, кроме судебного иска.

Проблемные активы - это активы, стоимость которых, скорее всего, окажется ниже ожидаемой. Применительно к нефти и газу это означает те активы, которые обесцениваются или становятся обязательствами в связи с энергетическим переходом.

Например, объясняет Бенсон, у компании есть проекты находящиеся на стадии разведки и разработки, которые не начнут добывать нефть и газ до 2030 или 2040 года. По словам юриста, к этому времени мир будет выглядеть совсем по-другому.

"Вы вкладываете деньги, акционерный капитал людей, деньги пенсионных фондов, в эти огромные новые проекты. И эти проекты, скорее всего, в конечном итоге окажутся невостребованными активами", - убежден Бенсон.

Shell заявила, что не принимает обвинения ClientEarth и настаивает на том, что ее директора выполняли свои юридические обязанности, действуя в интересах компании.

Компания также утверждает, что ее климатические цели соответствуют цели 1,5°C, закрепленной Парижском соглашении. Совет директоров заявил, что будет защищать свою позицию.