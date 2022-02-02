Кораллы исчезнут, даже если цели климатических соглашений будут достигнуты: так считают учёные из нескольких стран, которые во вторник опубликовали результаты своих исследований.

Они изучали так называемые "температурные убежища": это сравнительно глубоко расположенные рифы, которые менее подвержены разрушительному влиянию теплеющих поверхностных слоёв воды. Благодаря этому они служат своеобразным "резервом" для восстановления популяции мелководных кораллов.

Чем глубже живут кораллы, тем надёжнее они защищены от повышения температуры моря Alexis Rosenfeld via AP У берегов Таити найден самый большой коралловый риф

При повышении температуры на 1,5° исчезнет 90% таких убежищ, а при повышении на 2° безопасных зон для кораллов не останется.

При этом не превысить порог 1,5° — это фактически задача-максимум международных климатических программ, и в достижении этих целей есть большие сомнения, поскольку, по данным ООН, сегодня температура по сравнению со второй половиной XIX века уже выросла на 1,1°, и есть реальная вероятность, что до 1,5° дело дойдёт уже за ближайшие десять лет.

Обесцвечивание кораллов, которое в последние десятилетия происходит всё чаще — свидетельства потепления мирового океана Mark Eakin/AP Треть кораллов Большого Барьерного рифа погибла из-за «обесцвечивания»

По данным ООН, коралловые рифы покрывают 0,2% морского дна. Но при этом являются домом для 25% видов океанской флоры и фауны. Поэтому вымирание кораллов запустит цепную реакцию, и в конечном итоге это будет угрожать голодной смертью полумиллиарду человек в тех странах, которые зависят от морских ресурсов.