This content is not available in your region

мир

Учёные: кораллы обречены, даже если цели климатических соглашений будут достигнуты

Access to the comments Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Кораллы чувствительны к малейшим изменениям температуры или состава воды
Кораллы чувствительны к малейшим изменениям температуры или состава воды   -   Авторское право  Caleb Jones/AP

Кораллы исчезнут, даже если цели климатических соглашений будут достигнуты: так считают учёные из нескольких стран, которые во вторник опубликовали результаты своих исследований.

Они изучали так называемые "температурные убежища": это сравнительно глубоко расположенные рифы, которые менее подвержены разрушительному влиянию теплеющих поверхностных слоёв воды. Благодаря этому они служат своеобразным "резервом" для восстановления популяции мелководных кораллов.

Alexis Rosenfeld via AP
Чем глубже живут кораллы, тем надёжнее они защищены от повышения температуры моряAlexis Rosenfeld via AP
У берегов Таити найден самый большой коралловый риф

При повышении температуры на 1,5° исчезнет 90% таких убежищ, а при повышении на 2° безопасных зон для кораллов не останется.

При этом не превысить порог 1,5° — это фактически задача-максимум международных климатических программ, и в достижении этих целей есть большие сомнения, поскольку, по данным ООН, сегодня температура по сравнению со второй половиной XIX века уже выросла на 1,1°, и есть реальная вероятность, что до 1,5° дело дойдёт уже за ближайшие десять лет.

Mark Eakin/AP
Обесцвечивание кораллов, которое в последние десятилетия происходит всё чаще — свидетельства потепления мирового океанаMark Eakin/AP
Треть кораллов Большого Барьерного рифа погибла из-за «обесцвечивания»

По данным ООН, коралловые рифы покрывают 0,2% морского дна. Но при этом являются домом для 25% видов океанской флоры и фауны. Поэтому вымирание кораллов запустит цепную реакцию, и в конечном итоге это будет угрожать голодной смертью полумиллиарду человек в тех странах, которые зависят от морских ресурсов.

Видеомонтаж • Павел Барсуков