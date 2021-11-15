Shell станет налоговым резидентом Великобритании

Нефтегазовый гигант Royal Dutch Shell перенесет свою штаб-квартиру из Нидерландов в Великобританию, где станет налоговым резидентом. Компания также упростит структуру акционерного капитала, объединив две линейки акций (A и B) в одну. Сосредоточив деятельность в одной стране, а не в двух, как было раньше, британо-нидерландский концерн надеется стать конкурентноспособнее при переходе на более чистые источники энергии.