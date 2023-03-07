Зелёная революция в норвежском Бергене

15 апреля в норвежском Бергене откроется самый длинный в Европе пешеходный и велосипедный туннель. Его длина чуть менее трех километров. Туннель, проходящий через гору Лёвстаккен, соединит два крупных жилых района Филлингсдален и Миндемирен. Поездка на велосипеде займет 10 минут. Пешеходам придется потратить 30-45 минут.

Арильд Твейт, менеджер проекта: "По своей сути, это эвакуационный туннель для трамвая. Но нашлись люди, в чей светлый ум пришла идея, что по этому туннелю можно ездить на велосипеде. Это и стало отправной точкой. Затем мы увидели, что, создав пешеходную дорожку, здесь можно также заниматься спортом и, конечно, перемещаться из пункта А в пункт Б. Каждый метр этого туннеля - общественное здоровье".

Туннель оснащен камерами видеонаблюдения и имеет красочное освещение. Проект позволит уменьшить городской автомобильный трафик и тем самым сократить вредные выбросы в атмосферу. В день открытия туннеля состоится велогонка и велосипедный парад.