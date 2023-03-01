Турция: как записи в соцсетях, микрочипы и голосовые сообщения помогают возвращать животных хозяевам

Более трех недель прошло после катастрофических землетрясений, произошедших на юге Турции и севере Сирии. Из-под обломков зданий все еще слышны отчаянные лай и мяуканье.

"То, что мы увидели, когда приехали... это была очень, очень печальная картина. Ужасающая. Почти все здания разрушены - 80% из них", - рассказывает Фелипе Маркес, руководитель программы Humane Society International (HSI).

Маркес и его коллеги работают в Антакье, помогают владельцам животных найти и спасти пропавших любимцев.

"Каждый день наша команда отправляется на поиски в наиболее пострадавшие районы", - говорит Келли Донитан, директор HSI по реагированию на стихийные бедствия. "Тысячи спасенных собак и кошек срочно нуждаются в ветеринарной помощи, так как они страдают от травм, шока, обезвоживания и недоедания".

Команда HSI отправилась на поиски кота, застрявшего под обломками обрушившегося дома. Турция, 21 февраля AP Photo

"Важно знать, что их питомцы в безопасности".

HSI помогает команде местных ветеринаров лечить пострадавших животных в палатке полевого медпункта, раздает предметы первой необходимости и оставляет на углах улиц миски с водой для бродячих собак и кошек.

"Люди, которые эвакуировались, беспокоятся за своих питомцев, оставшихся дома, поэтому по мере возможности мы определяем местонахождение их квартир и находим их", - говорит Келли. "Очевидно, что людям, потерявшим всё, важно знать, что их питомцы в безопасности".

Усилия HSI были вознаграждены несколькими чудесными спасениями.

Зоозащитники переносят спасенную собаку и ее щенков в безопасное место Emrah Gurel/AP Images for HSI

Кошка вернулась к хозяйке благодаря голосовому сообщению

Серая кошка по кличке Лейла осталась одна в Антакье, когда ее хозяйку Руми, получившую серьезные травмы ног, перевели в больницу в Стамбуле. Отчаявшись узнать жива ли ее кошка, Руми разместила объявление на Фейсбуке.

Пользователи переслали ее сообщение сотрудникам HSI, которые отправились на место, где находился ее дом. Руми жила примерно в часе езды от Антакьи, здание полностью разрушилось в результате землетрясения. Прибывшие спасатели не могли найти кошку среди обломков.

Тогда Келли попросила Руми записать голосовое сообщение для Лейлы. Спасатели несколько раз проигрывали его у развалин дома после наступления сумерек, и после долгих терпеливых попыток кошка наконец вышла к ним.

Обрадованная Руми прилетела в Антакью в инвалидной коляске с обеими ногами в гипсе для того, чтобы снова обнять свою любимицу.

Келли Донитан (на фото справа) возвращает Руми ее кошку Лейлу HSI

Фейсбук помог спасателям найти хозяйку кота Флаффи

Флаффи - пушистый серый кот, который полностью соответствует своей кличке - был замечен военными в окне квартиры на третьем этаже.

С помощью беспилотника служба HSI смогла проникнуть внутрь и спасти его. У кота была нарушена работа почек из-за обезвоживания. Спасатели считают, что он провел в ловушке 2,5 недели.

У Флаффи не было микрочипа, но один из сотрудников HSI смог найти его хозяйку через Фейсбук. Он показал кота во время стрима на Фейсбуке в надежде, что его узнают.

Хозяйка откликнулась и была счастлива, что животное удалось спасти.

Кот Флаффи снова на руках у своей хозяйки HSI

Как микрочип спас кота по кличке Маффин

Когда кот по имени Маффин был замечен местной полицией в квартире на четвертом этаже полуразрушенной пятиэтажки, HSI пришлось использовать подъемный кран, чтобы добраться до балкона и спасти животное.

После долгих уговоров и задабриваний лакомствами Маффина удалось благополучно спустить вниз, к радости полицейских, которые оставались рядом на протяжении спасательной операции.

Во время осмотра выяснилось, что Маффин микрочипирован. Благодаря информации на чипе спасатели смогли разыскать его хозяев и передать им их питомца. Владельцы Маффина подтвердили, что не видели его более двух недель.

Фелипе Маркес держит на руках спасенного кота Маффина HSI

Как помочь пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии?

Благотворительные и неправительственные организации выступают с призывами о помощи пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

Комитет по чрезвычайным ситуациям, Международный Красный Крест, "Спасём детей" и "Исламская помощь" - вот лишь некоторые из них.

Чтобы помочь животным, которые тоже нуждаются в пище и медицинской помощи, вы можете сделать пожертвование в Фонд спасения животных HSI.

Если ваш питомец пропал в Антакье, можно связаться с координационным центром по землетрясениям Турецкого ветеринарного союза по телефону 054 3903 7413. Даже если животное пропало в других регионах страны, HSI может оказать вам помощь - напишите им по адресу info@hsi.org, предоставив как можно больше информации.