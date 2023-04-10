Посттравматические стрессовые растройства после землетрясения

Кто-то почти не спит. Другие боятся оставаться дома. А многие испытывают глубокий страх перед горами, которые раньше служили для них источником благополучия.

Пережившие землетрясение люди молча страдают от тяжких последствий катастрофы, унесшей жизни более 50 000 человек. Джуме Зоби хорошо знакомо это чувство.

Джума Зоби, пострадавший от землетрясения

— Я больше не сплю. Я ложусь спать в 3 часа ночи и просыпаюсь в 5, 6 утра. Точно не позже. Мой сын тоже. Он был в Анталии и сейчас вернулся ко мне на неделю. Он просыпается несколько раз с криком ночью из-за землетрясения.

Психиатр Эральп Турк пытается излечить страдания, объезжая зону бедствия на автомобиле с коробкой, наполненной таблетками и записной книжкой для записи эмоций.

— Три наиболее частых психических расстройства, с которыми мы сейчас сталкиваемся, - это сильные стрессовые реакции, реакции горя, вызванные потерями, и, наконец, возвращение старых психических заболеваний, которые пробудились у пациентов в результате землетрясения Эральп Тюрк, психиатр

В день катастрофы ребенку Севги было всего 15 дней. Теперь эта молодая мать живет в страхе.

Севги Дагли, пострадавшая от землетрясения:

— Было землетрясение, и до сих пор временами трясет. Поэтому вы, конечно, чувствуете страх. И это не только для меня, но и для моего ребенка. Нам тревожно.

У многих людей, потерявших свои дома, наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства после землетрясения, которое разрушило и их жизнь.