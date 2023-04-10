EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Турция

Посттравматические стрессовые растройства после землетрясения

Access to the comments Комментарии
Гуманитарная помощь для пострадавших от землятресения в Турции
Гуманитарная помощь для пострадавших от землятресения в Турции   -  Авторское право  Ghaith Alsayed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Viktoria Sinkevich

Кто-то почти не спит. Другие боятся оставаться дома. А многие испытывают глубокий страх перед горами, которые раньше служили для них источником благополучия.

Пережившие землетрясение люди молча страдают от тяжких последствий катастрофы, унесшей жизни более 50 000 человек. Джуме Зоби хорошо знакомо это чувство.

Джума Зоби, пострадавший от землетрясения

— Я больше не сплю. Я ложусь спать в 3 часа ночи и просыпаюсь в 5, 6 утра. Точно не позже. Мой сын тоже. Он был в Анталии и сейчас вернулся ко мне на неделю. Он просыпается несколько раз с криком ночью из-за землетрясения.

Психиатр Эральп Турк пытается излечить страдания, объезжая зону бедствия на автомобиле с коробкой, наполненной таблетками и записной книжкой для записи эмоций.

— Три наиболее частых психических расстройства, с которыми мы сейчас сталкиваемся, - это сильные стрессовые реакции, реакции горя, вызванные потерями, и, наконец, возвращение старых психических заболеваний, которые пробудились у пациентов в результате землетрясения
Эральп Тюрк, психиатр

В день катастрофы ребенку Севги было всего 15 дней. Теперь эта молодая мать живет в страхе.

Севги Дагли, пострадавшая от землетрясения:

— Было землетрясение, и до сих пор временами трясет. Поэтому вы, конечно, чувствуете страх. И это не только для меня, но и для моего ребенка. Нам тревожно. 

У многих людей, потерявших свои дома, наблюдаются симптомы посттравматического стрессового расстройства после землетрясения, которое разрушило и их жизнь.

Также по теме

Турция: юристы на месте разрушенных землетрясением домов собирают вещественные доказательства

Турция: как записи в соцсетях, микрочипы и голосовые сообщения помогают возвращать животных хозяевам

Турция начинает процесс ратификации членства Финляндии в НАТО - Эрдоган