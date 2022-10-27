ООН: мир делает недостаточно для борьбы с глобальным потеплением

Организация Объединенных Наций выпустила заявление о том, что мир делает недостаточно для борьбы с глобальным потеплением. В прошлом году, во время конференции ООН по изменению климата COP26 в шотландском Глазго, все страны согласились пересмотреть и укрепить свои климатические планы. При этом только 24 из 193 государств представили их обновленную версию в ООН.

Серьезая причина для беспокойства — тот факт, что содержание в атмосфере трех основных парниковых газов — углекислого газа, метана и оксида азота — в прошлом году достигло рекордно высокого уровня.

"По всем трем газам мы опять побили новые рекорды, так что в атмосфере пока нет никаких реальных улучшений. В последние пару лет во многих странах были локдаунды, и выбросы углекислого газа снижались, но ведь он остается в воздухе в течение поколений, так что никаких улучшений в самой атмосфере мы не отметили", — заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

Мировые лидеры соберутся на климатическую конференцию COP27 в Египте меньше чем через две недели.

Наша планета уже страдает от вызванных изменением климата штормов, волн жары и наводнений, а температура на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня. Мир должен действовать быстрее и ограничить выбросы парниковых газов, предупреждают эксперты ООН по климату.