Тёплая зима пчёлам не мёд

Не по-зимнему теплая погода, установившаяся на части европейского континента, имеет негативные последствия для природы. Особенно от неё страдают пчёлы.

В спячку они не впадают, но на зимовке дремлют, их биологические процессы замедляются. Однако из-за слишком высоких температур насекомые просыпаются и начинают роиться задолго до того, как созревает для сбора урожай.

Это, по мнению бельгийских пчеловодов, представляет собой серьёзную опасность.

"Они думают, что пришла весна. Пчеломатка снова начнёт откладывать яйца, колония будет разрастаться. А затем опять наступит холодный период. И колония станет меньше, поскольку особей будет недостаточно, для того, чтобы держать в тепле весь отложенный выводок. Таким образом, часть его останется, а часть погибнет. Идеальный вариант для них - стойкие холода в течение 2-3 месяцев. А такое чередование - то тепло, то холодно, то опять тепло - разрушает колонии", - объясняет наш собеседник-пчеловод.

Ещё одна проблема: в отсутствие нектара снаружи, проснувшиеся пчёлы поедают мёд в своих ульях.

"Когда их запасы пищи заканчиваются, они просто умирают. Они не настолько самостоятельны. Многие думают, что это дикие насекомые, свободно живущие в природе. Нет, они одомашнены. Это имеет большое значение", - уверен Матьё Декостер, владелец пчелиной фермы.

Эксперты предупреждают, что колебания температур в долгосрочной перспективе могут нарушить тонкую настройку системы пчелиных семей, что скажется на эффективности опыления сельхозкультур и дикорастущих растений.