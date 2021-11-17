Изменения климата влияют на "Индекс плова"

Из-за изменений климата в Узбекистане дорожает плов. За так называемым "индексом плова" власти республики следят с начала прошлого года. Его создали по образцу "индекса бигмака" и "индекса оливье" в других странах. В этом году он вырос почти на 30%.

Сезон оказался неурожайным для моркови — одного из ключевых ингредиентов блюда. Весна была слишком холодной, а лето — слишком жарким. В Узбекистане ценят особые сорта жёлтой моркови, очень сладкие. Они подорожали вчетверо.

Абдурахим Мирзаев, повар:

"Даже несмотря на то, что морковь сегодня такая дорогая, я не стал поднимать цены на свой плов, продаю его как и раньше. Я не хочу терять покупателей. Плов нужно делать с любовью, от сердца".

Обеспечить спрос за счёт экспорт не получилось: морковка не уродилась во всех странах региона, вплоть до России и Беларуси. И дело не только в моркови. Те же погодные условия привели к падежу скота в Казахстане и сокращению поставок мяса. Узбекские реки берут начало в ледниках, которые тают на глазах, и урожаи влаголюбивого риса снижаются год от года.