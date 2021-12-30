Зима во Франции: тепло и дождливо

Тепло и вовсе не снежно во Франции этой зимой. По прогнозам метеорологов, в последние дни уходящего года температура воздуха на большей части страны будет выше сезонных норм.

К северу от Сены ожидается и вовсе до +17 при привычных +5,+7. Предновогодняя неделя стала одной из самых тёплых в истории метеонаблюдений.

"Погода хорошая, нехолодно. Это здорово, мы пользуемся моментом", - говорит этот мужчина, прогуливающийся по пляжу.

Памятуя о недавних локдаунах, и боясь нового на фоне роста числа заболевших коронавирусом, французы отправились гулять, заполнять террассы местных ресторанов.

"Прекрасная неделя. Люди вышли на улицы. Несмотря ни на что, они всё-таки получают удовольствие", - не скрывает радости владелец одного из прибрежного кафе.

Кому радость от прогулок, а кому - угроза срыва лыжного сезона. На курорте Гриндельвальд в Швейцарии - на высоте больше километра над уровнем моря - вовсе идёт дождь. По прогнозам, на днях столбик термометра здесь поднимется до +15 градусов.

"Это не так уж и здорово. Трассы слишком мокрые. Но мы здесь, и стараемся провести время с пользой. Только бы снег пошёл", - надеется этот лыжник.

И чем мягче погода, тем выше риск схода лавины. В Савойе его оценивают в четыре балла по пятибалльной шкале. Сотрудники лыжного патруля курорта Ля-Плань несколько раз в день берут замеры снежного покрова. Непрекращающийся дождь усугубляет ситуацию.

Клод Шнайдер, спасатель, лыжный патруль курорта Ля-Плань:

"Надо понимать, что при хорошей погоде один кубометр свежего снега весит 40-50 килограммов. А у нас по последним данным, вес одного кубометра снега составляет 250 килограммов. И чем тяжелее он, тем сложнее ему удержаться на вершине, а значит - увеличивается риск схода лавины".

Первая январская неделя обещает быть менее дождливой и по-весеннему солнечной. Но к такой не суровой зиме французам привыкать не стоит, говорят метеорологи. Чьи прогнозы иногда не сбываются, да и погода, как известно, бывает переменчивой.