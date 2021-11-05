Глобальное потепление убивает Балтийское море

Балтийское море - самое молодое море на планете и одна из самых чувствительных экосистем. Поэтому изменение климата здесь отражается быстрее, чем в других местах. Эрвинс Вилцинс работает рыбаком уже более 35 лет. Собирая образцы рыбы для исследователей, он наблюдает изменения климата на протяжении многих лет. И меняется не только размер улова.

Эрвинс Вилцинс, рыбак:"Суровые зимы бывают очень редко. Вода, похоже, становится теплее, а рыба - более разнообразной. Например, в нашей фауне появился бычок-кругляк, которого раньше здесь не было. С балластными водами появляются различные виды крабов. Природа быстро меняется. Я даже не говорю о мелких микроорганизмах, которых мы не замечаем".

Лосось и треска, которые когда-то в изобилии водились в Балтийском море, становятся здесь все более редкими обитателями. Эти виды вымирают не только из-за чрезмерного рыболовства, но и из-за сокращения нерестилищ. Ученые говорят, что Балтийское море на глубине более 80 метров уже считается мертвой зоной, так как количество кислорода в нем недостаточно для живых организмов. Из-за изменения климата скорость пополнения воды снижается, и это создает серьезные проблемы для полузамкнутой экосистемы.

Иварс Путнис, исследователь научного института BIOR: "В прошлом веке эти крупные притоки воды были довольно регулярными, но сейчас, в последние десятилетия, они исчезли, осталось лишь несколько. В основном, с этими притоками в Балтийское море поступает более соленая, более насыщенная кислородом вода из Северного моря. А это как дыхание для среды Балтийского моря. Это один из факторов того, почему оно находится в таком плохом состоянии в настоящее время".

Но не только глобальное потепление убивает море. Оно сталкивается и с другими экологическими последствиями. Тяжелым бременем на такое мелкое и небольшое море ложится загрязнение, вызванное промышленным производством и сельским хозяйством. Из-за этого Балтика признана одной из самых загрязненных экосистем в мире.

Юрис Айгарс, старший научный сотрудник Латвийского института водной экологии: "Это немного пугает, потому что я не вижу, чтобы люди всерьез думали о том, как это сохранить. Речь идет скорее о том, чтобы найти новые способы получения экономической выгоды".

Янис Лайзанс, Euronews: "Кто-то может сказать, что глобальное потепление в конечном итоге сделает Балтийское море похожим на Средиземное, но в действительности оно может превратить его скорее в Балтийское озеро, чем в море".