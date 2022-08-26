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Швейцария

Альпийские ледники деградируют

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 Viktoria Sinkevich
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Альпийский ледник
Альпийский ледник   -   Авторское право  Urs Flueeler/' KEYSTONE / URS FLUEELER

С высоты птичьего полета трудно заметить процесс таяния Алетшского ледника, который занимает площадь более 80 квадратных километров и является крупнейшим в Швейцарии. Тем не менее знаки изменения климата налицо. В этом месяце были найдены обломки самолета, который бесследно исчез в 1968 году. Теперь они выступают на поверхности после того, как толстый слой льда, скрывавший их, растаял.

— Ледники разрушаются. Говорят, что если так пойдет и дальше, то к 2090 году останется только 10% льда
Доминик Неллен, экскурсовод

В последние месяцы в разных районах Альп были найдены человеческие останки. Раньше такие находки были редкостью. Теперь они встречаются почти каждый год и все чаще и чаще.

Штефан Гафнер, смотритель ледника: 

— Мы видим проблему здесь, наверху. Это проблема всей Европы и всего мира связана с водой. Вода нужна не только нам. Вся Европа нуждается в воде из этой местности.

Последствия глобального потепления также хорошо заметны в местечке Ле Дьяблере на высоте 3 000 метров, где можно увидеть дорогу, которая была покрыта льдом со времен Римской империи... Ученые тщательно анализируют эти изменения, чтобы лучше предсказать, что будет дальше.