Альпийские ледники деградируют

С высоты птичьего полета трудно заметить процесс таяния Алетшского ледника, который занимает площадь более 80 квадратных километров и является крупнейшим в Швейцарии. Тем не менее знаки изменения климата налицо. В этом месяце были найдены обломки самолета, который бесследно исчез в 1968 году. Теперь они выступают на поверхности после того, как толстый слой льда, скрывавший их, растаял.

— Ледники разрушаются. Говорят, что если так пойдет и дальше, то к 2090 году останется только 10% льда Доминик Неллен, экскурсовод

В последние месяцы в разных районах Альп были найдены человеческие останки. Раньше такие находки были редкостью. Теперь они встречаются почти каждый год и все чаще и чаще.

Штефан Гафнер, смотритель ледника:

— Мы видим проблему здесь, наверху. Это проблема всей Европы и всего мира связана с водой. Вода нужна не только нам. Вся Европа нуждается в воде из этой местности.

Последствия глобального потепления также хорошо заметны в местечке Ле Дьяблере на высоте 3 000 метров, где можно увидеть дорогу, которая была покрыта льдом со времен Римской империи... Ученые тщательно анализируют эти изменения, чтобы лучше предсказать, что будет дальше.