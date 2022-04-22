"Коперник" признал лето 2021 рекордно жарким в Европе

Европа переживает повышение среднесезонных температур и прошедший год не стал исключением. Об этом свидетельствуют данные метеорологического отчёта европейской программы «Коперник». Документ опубликован ко Дню Земли.

По данным «Коперника», прошлое лето оказалось рекордно жарким на континенте – температура почти на градус превысила усреднённые показатели за три десятилетия. Больше всего температурных аномалий зарегистрировано в Черноморском регионе, Юго-Восточной Европе и на территории европейский части России.

В Италии был побит абсолютный рекорд – на метеостанции на Сицилии столбик термометра достиг 48,8 градуса Цельсия. Аномально прогревалась и морская вода, особенно на Балтике, где температура в июне и июле на 5 градусов превысила среднестатистическую. Периоды аномальной жары сопровождали особенно крупными лесными пожарами.

Вместе с тем весна оказалась сравнительно прохладной, - благодаря, в частности, этому прошедший год в целом не стал самым жарким для Европы. Среднегодовая температура лишь на четверть градуса превысила среднестатистические показатели.