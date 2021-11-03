Экономия каждой капли

Глобальное потепление неодинаково влияет на разные регионы мира. Но нехватка воды в отдельных регионах вызовет большую нестабильность, и тем самым затронет весь мир.

Шаддад Аттили, бывший министр водного хозяйства Палестинской автономии: "Необходимо отметить, что изменение климата не просто отражается на осадках, а видоизменяет их типологию, а это уже напрямую касается выращивания культур. Сельское хозяйство зависит от осадков. (пауза) Право на воду – одно из фундаментальных прав человека. Если людям будет не хватать воды, они будут переселяться в те зоны, где пока еще нет проблем с водными ресурсами. Если же людям нечего есть, ну вы меня поняли, они будут менять местожительство в поисках еды. Все это создает напряженность между регионами. А это серьезная проблема. Это на самом деле очень опасно."

- Но существует ли какое-то решение даже при наличии политической воли?

- Необходимо создать Зеленый фонд, который позволит развивающимся странам финансировать борьбу с последствиями изменения климата: это и адаптация к новым условиям и меры по снижению негативного влияния климатических изменений. Мы должны поощрять создание водных резервов. Нам нужно улучшить управление ирригационными системами. Необходимо реформировать все отрасли, пользующиеся данной инфраструктурой, чтобы уменьшить расход воды. Каждая капля воды должна идти на пользу региону.