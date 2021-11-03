Глобальное потепление: "Я чувствую себя климатической беженкой"

3 месяца назад Бернадетт и ее соседи были вынуждены собрать все самое ценное и покинуть свои дома из-за сильных наводнений в городе Шофонтен (Chaudfontaine) на юго-востоке Бельгии. У Бернадетт двое детей, она вспоминает о том, что пережила её семья, как будто это было вчера.

Бернадетт Лееманс, климатическая беженка: "Вода затопила дорогу и начала подниматься к домам, мы решили выложить мешки с песком перед нашими дверями. Все соседи помогали друг другу, но вскоре мы увидели, что подтопило автостоянку. Нам пришлось переставить мусорные контейнеры на уровень выше. Все это ещё было похоже на забавное происшествие".

Но к началу вечера Бернадетт уже спешно собирала личные вещи. Местные жители, никогда ранее не встречавшие такого разгула стихии, были глубоко потрясены.

Бернадетт Лееманс: "Посмотрите, вода дошла до этого уровня".

Ученые предупреждают, что в результате климатических изменений наводнения и другие бедствия станут все более частыми явлениями.

По мнению Бернадетт Лееманс, которая посвятила 17 лет изучению вопросов, связанных с изменениями климата, настало время для решительных действий. Она пишет книгу, в которой хочет поделиться своим новым статусом перемещенного лица по климатическим причинам.

Бернадетт Лееманс: "Я чувствую себя “климатической беженкой”, поскольку мне пришлось покинуть мой дом".

- Климатические мигранты -

Этому термину еще необходимо дать чёткое юридическое определение, однако данный феномен уже сейчас изучает голландский профессор Франк Бирман. Его исследования показывают, что изменение климата может вызвать самый серьезный миграционный кризис в истории человечества – это коснется в частности населения Азии и Африки, которое будет вынуждено перемещаться в сторону Европы. Это произойдет, если мировые лидеры не скорректируют проводимый ими курс.

Франк Бирман, автор книги "Климатические беженцы": "Во второй половине нашего века мы рискуем столкнуться с масштабным миграционным кризисом по причине изменения климата. Все будет зависеть, я на этом настаиваю, все будет зависеть от мер по противодействую изменению климата, которые разрабатываются и проводятся уже сегодня. Еще не поздно повлиять на эту ситуацию. Я не призываю паниковать, я не пессимист. У нас есть возможность остановить разрушительный процесс. Но если этого не произойдет, климатические миграции могут стать серьезной проблемой".

Для этого важно, чтобы мировые лидеры, собравшиеся на COP-26 в Глазго, ставили перед собой амбициозные задачи.

Бернадетт Лееманс: "Глобальный климатический саммит – это всего лишь один из инструментов. Я думаю, важно, чтобы политики предприняли все от них возможное, ведь у них в руках власть. Но мы, простые граждане, не можем оставаться в стороне – все мы должны действовать вместе".

Какими бы ни были итоги Конференции ООН по изменению климата, время не повернуть вспять для бельгийского города Шофонтен, который пострадал от разрушительного наводнения.