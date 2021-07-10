Сезон лесных пожаров

Лесной пожар в населенных пунктах Челябинской области принимал характер огненного шторма, когда несколько очагов объединяются в один, и температура горения достигает свыше 700 градусов Об этом сообщили в МЧС России. В пятницу огонь распространился на два населенных пункта, сгорели десятки строений. За медицинской помощью обратились 18 местных жителей. Один человек погиб. Общая площадь пожаров в трех районах Челябинской области увеличилась до 14 тысяч га.

Из-за сухих гроз разгорелись пожары в Якутии, в связи с чем приостановлена работа Национального парка "Ленские столбы".

В испанской провинции Малага огонь уничтожил 350 га соснового леса в горном районе муниципалитета Хубрике. В тушении пожара принимали участие 100 спасателей, работу которых осложнил сильный ветер.

На севере Калифорнии лесные пожары не утихают из-за жары и засухи. Сотни спасателей пытаются взять под контроль огонь в национальном парке Плумас на границе с Невадой. Десятки домов сгорели в районе на границе с Орегоном. Губернатор попросил калифорнийцев сократить потребление воды.