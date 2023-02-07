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Новости культуры

Никос Алиагас представляет "Венецианские виды"

Фотография Никоса Алиагаса
Фотография Никоса Алиагаса   -  Авторское право  Nikos Aliagas
 Viktoria Sinkevich

Венеция-город - вдохновивший многих художников. Здесь каждая улица и каждый дом были запечатлены миллионы раз профессионалами и туристами. У известного телеведущего и фотографа Никоса Алиагаса возникла идея глубже взглянуть на Венецию и запечатлеть современную повседневную жизнь города и его жителей, стремящихся избегать объективов туристов.

Никос Алиагас, журналист, ведущий, фотограф:

— Душа Венеции - это люди, которые здесь живут. Они не ищут славы и не хотят фотографироваться с туристами. Ремесленники, парикмахеры, бакалейщики, те, кто работает с деревом и занимается реставрацией - именно эти люди, которые приняли меня в своего рода фотографический, безмолвный диалог. Именно они являются "Венецианским взглядом".

Венеция - это город, который следит за вами и позволяет заблудиться
Никос Алиагас, журналист, ведущий, фотограф

Никос Алиагас делает черно-белые фотографии. В них художник исследует контрасты, подсветку и движение в кадрах, где линия и кривая сливаются воедино, будь то лицо или угол улицы. Таким образом он рассказывает истории тех, кто живет в этих местах, и делает их живыми.

— Мне нравится быть за кадром, несмотря на то, что моя основная работа, по крайней мере за последние 30 лет, была в кадре. Но с самого начала это не мешало мне наблюдать за миром. 

Я свидетель, как сказала бы великий фотограф Сабина Вайс. 

Это скромное свидетельство сына греческого иммигранта, родившегося во Франции, влюбленного в Европу и пытающегося навести мосты рассказывая маленькие истории. 

И может, однажды кто-то вспомнит: "Это был мой дедушка! Посмотрите, как он был одет в 2022 году". Это будет означать, что я чего-то достиг.

Этот проект зародился в сознании художника, когда он по приглашению Фонда Альберо д'Оро. Впервые посетив лагуну и окунулся ее загадочную и завораживающую жизнь. 150 фотографий из экспозиции "Венецианские виды" можно увидеть во Дворце Вендрамина Гримани в Венеции до 2 апреля 2023 года.