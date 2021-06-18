Залежи боеприпасов в европейских морях — бомба замедленного экологического действия

Бомба замедленного действия тикает под поверхностью многих европейских морей - бесчисленные части ржавых боеприпасов были потеряны или намеренно сброшены на морское дно в 20 веке.

Местоположение этих смертоносных свалок часто плохо документируется. По оценкам, только немецкие части Северного и Балтийского морей содержат около 1,6 миллиона метрических тонн старых боеприпасов.

Это обычное и химическое оружие угрожает жизни людей и морской среде, ставит под угрозу рыболовство и судоходство, препятствует развитию морской энергетики, аквакультуры, торговли, туризма и других секторов голубой экономики.

Европейский Союз поддерживает исследовательские проекты, направленные на обнаружение и обезвреживание морских боеприпасов. Подводный дрон используется для изучения морской свалки Kolberger Heide в Балтийском море недалеко от города Киль.

Только в этом районе мы можем увидеть около 30 тысяч тонн ржавых морских мин, авиабомб, торпедных головок и других боеприпасов, сброшенных большими кучами или разбросанных по морскому дну.

Эти рассыпающиеся куски представляют собой обнаженные части тротила и других взрывчатых веществ. Они медленно разлагаются, выделяя вредные вещества в морскую воду, включая цитотоксические, генотоксические и канцерогенные химические вещества.

Различные страны обычно сбрасывали устаревшие или непригодные к использованию боеприпасы - как обычные, так и химические - в море вплоть до 1975 года, когда это было запрещено Лондонской конвенцией.

Сегодня, с ростом судоходства и ускорением развития морских трубопроводов, ветряных электростанций и аквакультуры, нам срочно необходимо понять масштаб проблемы – чтобы найти способы ее решения.