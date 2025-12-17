Забастовка в Лувре: сотрудники музея требуют улучшения условий труда

Акция протеста сотрудников Лувра
Акция протеста сотрудников Лувра Авторское право  Christophe Ena/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Christophe Ena/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано Последние обновления
Профсоюз сотрудников Лувра требует долгосрочных обязательств от правительства по численности персонала и заработной плате.

Музей Лувра был вновь закрыт в среду утром на фоне забастовки, продолженной профсоюзами в знак протеста против ситуации, которую они считают "недопустимой".

Акция проходит в непростой момент для музея, а именно почти два месяца спустя после громкой кражи драгоценностей.

Представители персонала музея указывают на ряд проблем: нехватка сотрудников, ухудшение состояния здания, повышение входной платы для неевропейских посетителей.

Министерство культуры попыталось снять напряженность, объявив о ряде мер, включая отказ от запланированного на 2026 год сокращения финансирования на 5,7 миллиона евро, увеличение числа сотрудников и контроля, а также повышение заработной платы.

Однако профсоюзы считают эти предложения недостаточными. Они требуют, в частности, долгосрочных обязательств по численности персонала и заработной плате.

К началу недели около 400 сотрудников единогласно проголосовали за проведение забастовки. В результате самый посещаемый музей мира был закрыт в понедельник.

В среду директор Лувра Лоранс де Кар вновь предстанет перед сенатским комитетом по культуре. В центре дискуссии - вопросы, касающиеся обеспечения безопасности музея.

22 октября, через несколько дней после впечатляющей кражи Лоранс де Кар призналась сенаторам, что в плане безопасности был допущен провал.

Лувр снова в новостях: вода повредила произведение искусства XIX века

Сотрудники Лувра бастуют. Они не согласны с тем, что происходит в стенах музея

Лувр установит новые камеры и системы защиты от проникновения после "ограбления века"