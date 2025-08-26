Студентка из США нашла редкий золотой медальон IX века на раскопках в английском графстве

РЕКЛАМА

Американская студентка обнаружила редкий золотой медальон IX века на раскопках в Великобритании

Студентка археологического факультета из США наткнулась на редкий артефакт во время своих первых полевых раскопок в Великобритании. Яра Соуза, уроженка Флориды и студентка Университета Ньюкасла, нашла золотой медальон IX века всего через 90 минут после начала работ в графстве Нортумберленд.

Раскопки проводились в районе Редесдейл в июле текущего года и были организованы университетом в рамках учебной практики. Как уточняется в сообщении вуза, находка представляет собой золотое украшение длиной около четырёх сантиметров с изящным орнаментом.

Артефакт был обнаружен неподалёку от древнеримской дороги Дере-стрит, важнейшего транспортного маршрута, соединявшего Йорк и Эдинбург. Часть этой дороги совпадает с современной трассой A68. По мнению специалистов, эта дорога сохраняла своё значение и после распада Римской империи, ею активно пользовались на протяжении следующих столетий.

Как предполагают археологи, найденный медальон мог иметь религиозное или ритуальное значение. В IX веке золото считалось признаком высокого статуса и использовалось исключительно элитой. Не исключено, что предмет принадлежал представителю знати, путешествовавшему между важнейшими духовными и политическими центрами региона.

«Это захватывающая находка исключительного качества. Я искренне рад за Яру — подобные открытия случаются крайне редко, особенно в самом начале профессионального пути», — отметил профессор римской археологии Джеймс Джеррард, руководивший раскопками.

Он также подчеркнул, что медальон, возможно, был преднамеренно спрятан, что придаёт ему ещё большую ценность как историческому артефакту.

Сама Соуза призналась, что была потрясена своей находкой: «Я не могла поверить, что нечто подобное может произойти так быстро. Это был по-настоящему невероятный момент. После того как в прошлом году из-за болезни мне не удалось принять участие в раскопках, на этот раз я обнаружила артефакт, пролежавший в земле более тысячи лет!».

В университете подчёркивают, что медальон будет передан специалистам для дальнейшего изучения и, возможно, станет частью музейной экспозиции.