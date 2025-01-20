Обновление: Аксель Рудакубана сделал неожиданное заявление в начале судебных слушаний, в котором признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Ему грозит пожизненное заключение.

Это был первый день летних каникул. Маленькие девочки, ходившие в детскую танцевальную студию в городе Саутпортна северо-западе Англии, собрались 29 июля, чтобы позаниматься под музыку Тейлор Свифт. День радости обернулся кошмаром, когда вооруженный ножом злоумышленник напал на детей и их учительницу.

Арестованный несовершеннолетний Аксель Рудакубана предстал в понедельник перед судом.

Его обвиняют в трех убийствах и десяти покушениях на убийство, а также в производстве рицина, одного из сильнейших токсинов, и хранении учебного пособия террористической организации "Аль-Каида".

Ожидается, что судебный процесс продлится четыре недели. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Аксель Рудакубана перед началом судебных слушаний признал себя виновным по всем пунктам обвинения. На момент нападения ему было 17 лет.

Прокуроры не сообщили, что, по их мнению, послужило причиной нападения. Полиция заявила, что оно не было классифицировано как террористический акт, поскольку мотив обвиняемого пока не известен.

Аксель Рудакубана, родившийся в Уэльсе в семье иммигрантов из Руанды, обвиняется в убийстве 9-летней Алисы Дасильвы Агиар, 7-летней Элси Дот Станкомб и 6-летней Биби Кинг.

Восемь других девочек в возрасте от 7 до 13 лет, а также двое взрослых, вступившиеся за детей, были ранены.

Полиция в Саутпорте Darren Staples/AP

После того как нападавшего ложно идентифицировали как мигранта, якобы недавно прибывшего в Британию, в Англии и Северной Ирландии вспыхнули беспорядки.

Агрессивно настроенные группы, состоящие в основном из молодых людей и мужчин, мобилизованные ультраправыми активистами в социальных сетях, нападали на мечети и гостиницы, в которых проживали мигранты, забрасывали полицейских бутылками и камнями, поджигали автомобили.

Более 1 200 человек были арестованы по обвинению в участии в беспорядках, сотни из них уже получили различные тюремные сроки.