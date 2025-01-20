Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Обвиняемый в убийстве детей в танцевальной студии в Великобритании признал вину

Подросток предстал перед судом за ножевые ранения на танцевальном занятии в Великобритании, посвященном Тейлор Свифт
Подросток предстал перед судом за ножевые ранения на танцевальном занятии в Великобритании, посвященном Тейлор Свифт Авторское право  Darren Staples/AP
Авторское право Darren Staples/AP
By David Mouriquand & AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

18-летний Аксель Рудакубана, которого обвиняют в убийстве троих детей и нанесении ранений еще 10 пострадавшим, предстал перед судом в Ливерпуле. Он признал вину по всем пунктам обвинения.

Обновление: Аксель Рудакубана сделал неожиданное заявление в начале судебных слушаний, в котором признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Ему грозит пожизненное заключение.

Это был первый день летних каникул. Маленькие девочки, ходившие в детскую танцевальную студию в городе Саутпортна северо-западе Англии, собрались 29 июля, чтобы позаниматься под музыку Тейлор Свифт. День радости обернулся кошмаром, когда вооруженный ножом злоумышленник напал на детей и их учительницу.

Арестованный несовершеннолетний Аксель Рудакубана предстал в понедельник перед судом.

Его обвиняют в трех убийствах и десяти покушениях на убийство, а также в производстве рицина, одного из сильнейших токсинов, и хранении учебного пособия террористической организации "Аль-Каида".

Ожидается, что судебный процесс продлится четыре недели. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Related

Аксель Рудакубана перед началом судебных слушаний признал себя виновным по всем пунктам обвинения. На момент нападения ему было 17 лет.

Прокуроры не сообщили, что, по их мнению, послужило причиной нападения. Полиция заявила, что оно не было классифицировано как террористический акт, поскольку мотив обвиняемого пока не известен.

Аксель Рудакубана, родившийся в Уэльсе в семье иммигрантов из Руанды, обвиняется в убийстве 9-летней Алисы Дасильвы Агиар, 7-летней Элси Дот Станкомб и 6-летней Биби Кинг.

Восемь других девочек в возрасте от 7 до 13 лет, а также двое взрослых, вступившиеся за детей, были ранены.

Полиция в Саутпорте
Полиция в Саутпорте Darren Staples/AP

После того как нападавшего ложно идентифицировали как мигранта, якобы недавно прибывшего в Британию, в Англии и Северной Ирландии вспыхнули беспорядки.

Агрессивно настроенные группы, состоящие в основном из молодых людей и мужчин, мобилизованные ультраправыми активистами в социальных сетях, нападали на мечети и гостиницы, в которых проживали мигранты, забрасывали полицейских бутылками и камнями, поджигали автомобили.

Более 1 200 человек были арестованы по обвинению в участии в беспорядках, сотни из них уже получили различные тюремные сроки.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии