Певица Тейлор Свифт заявила, что находится "в полном шоке" после гибели троих ее маленьких поклонников в танцевальном кружке в английском Саутпорте. Еще десять человек получили ранения, семеро находятся в критическом состоянии.

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После того как стало известно, что трое детей погибли и еще десять человек получили ранения в результате нападения с ножом в Саутпорте, приморском городе недалеко от Ливерпуля, во время танцевального мероприятия, посвященного Тейлор Свифт, певица высказалась по поводу трагедии в Instagram.

"Ужас вчерашнего нападения в Саутпорте не покидает меня, и я просто в шоке", - написала она. "Потеря жизни и невинности, ужасные травмы, нанесенные всем, кто был там, семьям и первым пришедшим на помощь. Это были всего лишь маленькие дети на уроке танцев".

В конце послания говорилось следующее: "Я в полной растерянности и не знаю, как выразить свои соболезнования этим семьям".

Taylor Swift's response Instagram

Трагедию, произошедшую в The Hart Space на Харт-стрит в понедельник (29 июля), член парламента от Саутпорта Патрик Херли назвал "худшим злодеянием на памяти людей", которое произошло в этом районе.

Херли сказал: "Город в трауре. Город в шоке. Люди знают Саутпорт, Саутпорт - тихий приморский городок, прибрежный курорт. Это просто потрясло всю общину".

Двое взрослых и пятеро детей находятся в критическом состоянии.

По подозрению в убийстве и покушении на убийство был арестован 17-летний юноша из города Бэнкс в Ланкашире, родившийся в Кардиффе (Уэльс).

Люди оставляют цветы рядом с местом происшествия на Харт-стрит, Саутпорт James Speakman/AP

Записки с соболезнованиями James Speakman/AP

Поклонники Тейлор Свифт решили собрать более 20 000 фунтов стерлингов для пострадавших через сайт Just Giving, где люди могут внести свой вклад в оплату похорон и помощь пострадавшим.

Организатор, Кристина Джонс, написала: "Мы сотрудничаем с детской больницей Alder Hey, чтобы помочь собрать деньги для семей, пострадавших в результате трагедии в Саутпорте, и собрать средства на похороны двух маленьких поклонников Тейлор Свифт, которые трагически погибли".

Swifties for Southport Just Giving

После известия о трагическом нападении премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с заявлением для BBC: "Я знаю, что вся страна глубоко потрясена увиденным и услышанным. Я знаю, что говорю от имени всех жителей страны: наши мысли и соболезнования - с жертвами, их семьями, друзьями и всем обществом. Почти невозможно представить себе горе, которое они переживают, и травму, через которую они проходят".

"Я хочу поблагодарить службы спасения и полицию Мерсисайда, которым пришлось сегодня реагировать на сложнейшие обстоятельства".

Король Карл III также выступил с заявлением в социальных сетях, написав: "Мы с женой были глубоко потрясены известием о совершенно ужасном инциденте, произошедшем сегодня в Саутпорте. Мы выражаем самые искренние соболезнования, молимсы и глубочайше сочувствуем семьям и близким тех, кто так трагически погиб, а также всем тем, кого затронуло это поистине ужасное нападение".

Принц и принцесса Уэльские, Уильям и Кэтрин, написали в отдельном посте: "Как родители, мы не можем даже представить, что переживают семьи, друзья и близкие тех, кто погиб и пострадал сегодня в Саутпорте".

Они добавили: "Мы посылаем нашу любовь, мысли и молитвы всем, кто пострадал от этого ужасного и отвратительного нападения. Спасибо также спасателям, которые, несмотря на ужасающие сцены, проявили сострадание и профессионализм, когда были больше всего нужны своему сообществу".