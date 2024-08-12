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В Саутпорте простились с одной из девочек, погибшей в результате нападения

Саутпорт, Великобритания
Саутпорт, Великобритания Авторское право Scott Heppell/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Scott Heppell/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Сотни жителей Саутпорта пришли на похороны 9-летней Элис да Силвы Агиар, ставшей одной из жертв нападения на школу танцев.

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В британском городе Саутпорт прошли похороны девятилетней Элис да Силва Агиар. Эта девочка, а также еще двое детей стали жертвами нападения на школу танцев. Проститься с Элис пришли сотни жителей Саутпорта.

Трагедия разыгралась 29 июля. Крайне правые активисты использовали недостоверные сведения о личности преступника как предлог для антииммигрантских демонстраций, которые переросли в беспорядки и погромы.

За несколько дней полиция произвела около 800 арестов. В воскресенье в городах Соединенного Королевства прошли акции протеста против расизма.

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