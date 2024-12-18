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В Пхеньяне открыли новый бар, но пиво выдают по талонам

Новая пивная открылась в пригороде Пхеньяна
Новая пивная открылась в пригороде Пхеньяна Авторское право Wong Maye-E/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
Авторское право Wong Maye-E/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Власти Северной Кореи развернули масштабные строительные проекты в пригороде столицы.

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В столице Северной Кореи Пхеньяне открылся новый пивной бар.

Масштабное заведение в западном стиле расположено в новом районе, где правительство Северной Кореи развернуло гигантские строительные проекты.

Это один из трех новых пригородов, построенных за последние два года в рамках попытки властей создать больше жилья в столице, включая два огромных 80-этажных небоскреба.

Посетители могут попробовать фирменное пиво страны Тэдонган, которое производится на пивоварне, купленной правительством в Англии и собранном в Северной Корее в 2002 году. Пиво названо в честь реки, протекающей через центр Пхеньяна.

Хотя Пхеньян рекламирует культуру пива, оно остается напитком, предназначенным только для элиты.

Чтобы купить пиво, люди должны обменивать талоны на еду, а в стране, которая изо всех сил старается прокормить свое население, большинство не может позволить себе жертвовать той небольшой суммой, которую они могут потратить на еду.

Только в Пхеньяне мужчинам выдаются специальные ваучеры на пиво. В сельской местности люди вынуждены полагаться на низкокачественное домашнее пиво.

Из-за этих ограничений новую пивную, скорее всего, будут посещать только представители элиты Пхеньяна и небольшое количество иностранных туристов.

В стране действуют около десяти больших пивоваренных заводов, из-за санкций на поставки топлива работает также множество крафтовых пивоварен, чтобы упростить логистику.

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