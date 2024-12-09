В этом году на премию European Film Awards, которую называют европейским "Оскаром", претендовали 15 фильмов. По мнению большинства кинокритиков, состав был чрезвычайно силён. Лучшим европейским фильмом года признали мюзикл "Эмилия Перес" Жака Одиара. Картина также забрала призы в категориях "Лучший европейский режиссер", "Лучший европейский сценарий", "Лучшая европейская актриса, "Лучший европейский монтаж" - всего 5 наград.

Главная роль - успех испанки Карлы Софии Гаскон, которая играет мексиканского наркобарона, пытающегося скрыться от полиции с помощью смены пола. Ранее в этом году она стал первой трансженщиной, признанной "Лучшей актрисой" на Каннском кинофестивале

София Гаскон стала первой актрисой-трансгендером, получившей "Золотую пальмовую ветвь за лучшую женскую роль в начале этого года. "Мне так нравится награда кинокадемиков!", - эмоционально сказала она. Признавшись, что совершенно растерялись и не знала, что произнести на сцене в момент награждения....

Карла Софи гГаскон и Жак Одиар в Каннах. AP Photo

А 23-летний гвинеец Абу Сангаре обошел в Люцерне более именитых коллег и выиграл звание лучшего европейского актёра за прорывную роль в фильме "История Сулеймана", посвященному двум дням из жизни просителя убежища в Париже.

Кадр из фильма "История Сулеймана". EFA

Лучшим европейским анимационным фильмом признан приключенческий фэнтези "Поток" Гинта Зилбалодиса, он же - латвийский кандидат на "Оскара" в следующем году; приз европейской молодой аудитории получил пронзительный норвежский документальный фильм "Замечательная жизнь Ибелина " Бенджамина Ри; а хорватская драма "Человек, который не мог молчать " Небойши Слиепчевича стала лучшей европейской короткометражкой.

На церемонии этого года чествовали и старшее поколение кинодеятелей. Новый президент киноакадемии Жюльетт Бинош вручила премию "За жизненные достижения" немецкому режиссёру Виму Вендерсу, а награду за достижения в европейском и мировом кино - Изабелле Росселлини.