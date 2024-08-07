В столице Венгрии начался фестиваль "Сигет", одно из главных музыкальных событий года в Европе. Организаторы ждут в этом году на Острове свободы около полумиллиона человек.

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Чемоданы уже катятся по мосту на остров Обуда - фестиваль "Сигет" в Будапеште открыл свои двери в 30-й раз.

В этом году организаторы говорят, что в этом году его посетят почти 500 тысяч поклонников музыки со всего мира.

Наша первая собеседница приехала из Финляндии на "Сигет" уже в пятый раз и говорит, что не хотела бы пропустить такое событие.

"Главная тема Sziget: любовь - это любовь. Здесь потрясающая атмосфера и такие добрые люди", - сказала она в беседе с корреспондентом Euronews.

На 50 площадках на Острове свободы посетителей ждут более тысячи различных мероприятий.

Помимо концертов, в этом году здесь запланированы цирковые представления, покажет свои спектакли уличный театр, будут представлены разные экзотические культуры.

В Глобальной деревне, например, среда началась с шоу индийских танцев.

Конечно, большинство зрителей ждет вечерних концертов.

"Это только сет Кайли Миноуг перед большим концертом сегодня вечером, но уже десятки людей сходят с ума перед главной сценой. Это начало фестиваля "Сигет". В течение следующих 6 дней это пространство будет заполнено людьми", - передает атмосферу с острова Обуда корреспондент Euronews Золтан Шипошедь.

Все готовятся к мероприятиям по-разному. Андреа и ее подруги наносят макияж. Это их первый день на первом в их жизни "Сигете".

"Я просто хочу повеселиться. Тут совсем другая обстановка, я собираюсь совсем не спать", - говорит девушка.

Честь открыть выступления на Большой сцене в этом году досталась венгерской фолк-поп группе Margaret Island.