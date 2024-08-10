Фестиваль Sziget в Венгрии готов отразить любую угрозу

Службы безопасности на фестивале Sziget делают все для спокойствия и радости гостей молодежного праздника музыки

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Несмотря на отсутствие конкретных угроз, подобных тем, которые заставили организаторов отменить венские концерты Тейлор Свифт, на будапештском фестивале Sziget охрана находится в состоянии повышенной готовности.

"Обеспечение безопасности такого мероприятия, как это, - огромная задача, - передает с фестиваля корреспондент Euronews Адам Мадьяр. - Здесь более тысячи сотрудников службы безопасности и десятки патрулей в штатском, которые следят за тем, чтобы в толпе не возникало проблем".

В день на Sziget собирается до 95 тысяч человек, поэтому молодежный музыкальный праздник может стать главной мишенью для террористов. По числу гостей он превосходит десятый по величине город Венгрии, но занимает гораздо меньшую площадь.

Дьёрдь Лаш, основатель компании In- Kal Security:

"В основном внешняя буферная зона входа, мост К, окружена антитеррористическими устройствами. Цель - предотвратить таранные атаки".

Помимо частных компаний, на территории фестиваля работают полиция и сотрудники Венгерского центра по борьбе с терроризмом, а также различные организации, которые совместно обеспечивают безопасность посетителей на Sziget. Также здесь размещены более 50 камер.