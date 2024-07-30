Как Олимпиада -2020 в Токио повлияла на ОИ-2024 в Париже

Team Japan House открыл свои двери в Париже на время летней Олимпиады 2024 года

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Team Japan House в Париже будет функционировать как место, где Олимпийский комитет Японии (JOC) станет проводить пресс-конференции, а также знакомить общественность с японской культурой

Именно поэтому в настоящее время здесь проходит выставка, демонстрирующая, какое влияние предыдущие летние Олимпийские игры 2020 года в Токио оказали на текущие парижские игры

Как, например, эти картонные каркасы кроватей для спортсменов. Они дебютировали в Токио.

Рюхейта Суйта, генеральный директор матрасов Airweave

"Переворачивая это или меняя это, вы можете легко настроить жесткость матраса в целом".

Но перерабатываемые кровати и униформа - это не единственное наследие Токио 2020

Юко Мицуя, исполняющая обязанности председателя Олимпийского комитета Японии, говорит:

"Олимпийские игры в Токио прошли в разгар COVID-19, поэтому нам пришлось работать над охраной здоровья, а не над безопасностью. Олимпийские игры в Париже организуются с особым акцентом на физическую безопасность. Сегодня сложидась такая ситуация, когда много усилий было вложено и в охрану здоровья, и в безопасность. Я думаю, было бы хорошо упомянуть об этом, и если мы сможем помочь французским властям в этой области, мы были бы рады".

Для участия в Парижской Олимпиаде во Францию прибыли более 400 японских спортсменов — это самая большая делегация с азиатского континента.