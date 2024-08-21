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Как Олимпийские Игры изменили Париж

Арена, построенная в районе Порт-де-ла-Шапель
Арена, построенная в районе Порт-де-ла-Шапель Авторское право EuronewsАрена, построенная в районе Порт-де-ла-Шапель
Авторское право Euronews
By Sophia Khatsenkova
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Подготовка к Парижской Олимпиаде сопровождалась и изменением столицы. План городского обновления преобразил ранее неблагополучный район Порт-де-ла-Шапель.

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Подготовка к Парижской Олимпиаде сопровождалась и изменением столицы. План городского обновления преобразил ранее неблагополучный район Порт-де-ла-Шапель.

В течение многих лет район Порт-де-ла-Шапель на севере Парижа ассоциировался с более высоким уровнем преступности и бедности, чем остальная часть столицы

Но в ходе подготовки к Парижской Олимпиаде власти запустили амбициозный план городского обновления и усилили контроль полиции, чтобы преобразовать район. Так, на этой арене на 8000 мест — единственной, построенной в городе к Играм — проводились соревнования по бадминтону и художественной гимнастике.

А этот главный проспект, ведущий к кольцевой дороге, был переоборудован с добавлением зелёных насаждений и велосипедных дорожек

Жан-Мишель Метайер, глава ассоциации жителей "Vivre au 93 La Chapelle" с удовлетворением констатирует:

"Здесь красивая мостовая из плитняка и великолепный ландшафт. Это действительно изменило нашу жизнь. Раньше было очень трудно гулять. Две заправочные станции были демонтированы. Это действительно как день и ночь. Это замечательно".

Но жители районы и бизнесмены, такие как владелец бара Фарид, всё ещё обеспокоены тем, что суровая реальность вернется после окончания Паралимпийских игр в сентябре

"Присутствие полиции было настолько успешным, что я надеюсь, оно сохранится, - говорит Фарид. - Но я боюсь, что это не продлится долго. Олимпиада дала нам толчок, и это было нормально для репутации Франции, но они думали не о нас, жителях - в первую очередь, они думали об Олимпиаде, это был их приоритет".

До недавнего времени этот район был известен как место сбыта крэка, и всего четыре года назад здесь ежедневно собиралось до 300 наркозависимых. Несколько лагерей мигрантов также граничили с Порт-де-ла-Шапель.

Некоторые НПО обвиняют город в "социальной чистке" за переселение до 5200 человек, включая иммигрантов, наркозависимых и секс-работников, за пределы столицы перед Играми

Это обвинение местные власти решительно отрицают.

"Какое выбрать решение? Оставить все как есть, в статуе-кво? Нет, мы должны бороться с нищетой и страданиями. Мы должны обеспечить поддержку этих сообществ соответствующими учреждениями, но также в рамках городской трансформации. Эти два процесса идут рука об руку. Нет никакой социальной чистки, есть эволюция города. Мы никого не оставим на обочине", - сказал Марио Гонсалез, заместитель мэра 18-го округа Парижа, отвечающий за городское планирование.

Что касается обеспокоенных жителей, власти обещают, что возвращения к прошлому не будет.

"Сегодня у жителей не должно быть никаких опасений, потому что новые объекты являются постоянными сооружениями", - говорит Гонсалез.

В настоящее время идёт строительство и университетского кампуса, который в следующем году примет в Порт-де-ла Шапель более 4000 студентов, что призвано привлечь больше людей в этот район.

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