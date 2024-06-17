Мигель Гомеш, его "Гранд-тур" и каннский приз: эксклюзивное интервью

Португальский режиссер Мигель Гомеш вернулся из Канн с престижной наградой. Успех его фильма "Гранд-тур" может позволить ему приступить к постановке, которую он планировал несколько лет.

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Впервые на Международном Каннском кинофестивале награду в номинации "лучший режиссер" получил португальский мастер. Им стал Мигель Гомеш. На завершившемся кинофоруме Гомеш представил фильм "Гранд-тур" ("Большое путешествие").

Включение фильма Гомеша в официальный отбор на "Золотую пальмовую ветвь" уже было большим достижением, а награда за "лучшую режиссуру" стала вишенкой на торте.

Мигель Гомеш вырос на португальском кино и полностью идентифицирует себя с ним: "С самого детства я привык смотреть португальское кино и думать, что это возможно сделать в Португалии. Для меня это стало решающим фактором. Может быть, я говорю ересь, но я чувствую большую принадлежность к португальскому кино, чем к самой стране".

Não é todos os dias que se segura um prémio de melhor realizador em Cannes! Obrigado Miguel Gomes pela entrevista, em breve na Euronews! Posted by Ricardo Figueira on Thursday, June 6, 2024

"Гранд Тур" - результат долгого путешествия

"Большое путешествие" - картина о британском государственном служащем, который сбегает от своей невесты. C небольшой съемочной группой режиссер собирал материал для своей ленты в разных уголках континента. Все актерские работы снимались в студии. Таким образом, Мигель Гомеш объединил реальный и воображаемый мир.

Мигель Гомеш, режиссер: "Это две возможности кино: фиксировать мир, каким мы его знаем в настоящий момент, помещая камеру в одно место и, снимая то, что находится перед нами, и, с другой стороны, придумывать мир. Придумывать восход или закат в месте, где нет окон, - в пространстве студии".

На главных кинорынках фильм "Большое путешествие" появится осенью. Мигель Гомеш надеется, что приз, который он выиграл в Каннах, позволит ему профинансировать его следующий проект, основанный на книге "Сертаны" бразильского писателя Эуклидиса Родригиса да Куньи.