Мигель Гомеш, его "Гранд-тур" и каннский приз: эксклюзивное интервью

Португальский режиссер Мигель Гомеш вернулся из Канн с престижной наградой. Успех его фильма "Гранд-тур" может позволить ему приступить к постановке, которую он планировал несколько лет.
Впервые на Международном Каннском кинофестивале награду в номинации "лучший режиссер" получил португальский мастер. Им стал Мигель Гомеш. На завершившемся кинофоруме Гомеш представил фильм "Гранд-тур" ("Большое путешествие").
Включение фильма Гомеша в официальный отбор на "Золотую пальмовую ветвь" уже было большим достижением, а награда за "лучшую режиссуру" стала вишенкой на торте.
Мигель Гомеш вырос на португальском кино и полностью идентифицирует себя с ним: "С самого детства я привык смотреть португальское кино и думать, что это возможно сделать в Португалии. Для меня это стало решающим фактором. Может быть, я говорю ересь, но я чувствую большую принадлежность к португальскому кино, чем к самой стране".
"Гранд Тур" - результат долгого путешествия
"Большое путешествие" - картина о британском государственном служащем, который сбегает от своей невесты. C небольшой съемочной группой режиссер собирал материал для своей ленты в разных уголках континента. Все актерские работы снимались в студии. Таким образом, Мигель Гомеш объединил реальный и воображаемый мир.
Мигель Гомеш, режиссер: "Это две возможности кино: фиксировать мир, каким мы его знаем в настоящий момент, помещая камеру в одно место и, снимая то, что находится перед нами, и, с другой стороны, придумывать мир. Придумывать восход или закат в месте, где нет окон, - в пространстве студии".
На главных кинорынках фильм "Большое путешествие" появится осенью. Мигель Гомеш надеется, что приз, который он выиграл в Каннах, позволит ему профинансировать его следующий проект, основанный на книге "Сертаны" бразильского писателя Эуклидиса Родригиса да Куньи.