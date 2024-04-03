Музыка на миллиард: Тейлор Свфит "напела" себе место в списке богачей Forbes

Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров планеты по версии журнала Forbes. Там отметили, что все ее доходы - исключительно от музыки.
Американская исполнительница Тейлор Свифт впервые вошла в рейтинг миллиардеров, составленный журналом Forbes. По данным издания, Свифт, признанная журналом TIME человеком года 2023, попала в список исключительно благодаря заработкам за музыкальную деятельность.
В Forbes подсчитали, что состояние певицы оценивается в 1,1 миллиарда долларов. А информагентство Bloomberg уточнило, что 34-летняя певица стала миллиардером в октябре прошлого года благодаря новым альбомам, туру Eras Tour (первому турне, собравшему $1 млрд) и рекордному по популярности фильму-концерту.
Свифт впервые вошла в список миллиардеров наряду с легендой НБА Эрвином "Мэджиком" Джонсоном, дизайнером Кристианом Лубутеном и еще 260 счастливчиками. Forbes сообщил, что в 2024 году в мире поставлен рекорд по числу миллиардеров - их 2781. Это на 141 больше, чем в 2023-м. Сегодняшняя элита богата как никогда, ее коллективное состояние составляет 14,2 триллиона долларов.
Вот 14 знаменитостей, которые, по мнению Forbes, "превратили свою славу в состояние, позволившее попасть в список миллиардеров мира 2024 года":
- Джордж Лукас - Чистое состояние: 5,5 миллиарда долларов
- Стивен Спилберг - Чистое состояние: $4,8 млрд.
- Майкл Джордан - Чистое состояние: $3,2 млрд.
- Опра Уинфри - Чистое состояние: $2,8 млрд.
- Jay-Z - Чистое состояние: $2,5 миллиарда
- Ким Кардашьян - Чистое состояние: 1,7 миллиарда долларов
- Питер Джексон - Чистое состояние: 1,5 миллиарда долларов
- Тайлер Перри - Чистое состояние: 1,4 миллиарда долларов
- Рианна - Чистое состояние: 1,4 миллиарда долларов
- Тайгер Вудс - Чистое состояние: 1,3 миллиарда долларов
- Леброн Джеймс - Чистое состояние: $1,2 миллиарда
- Мэджик Джонсон - Чистое состояние: 1,2 миллиарда долларов
- Дик Вульф - Чистое состояние: $1,2 миллиарда
- Тейлор Свифт - Чистое состояние: $1,1 млрд.
Что касается списка самых богатых людей мира, то некоторые имена не станут для вас сюрпризом:
- Бернар Арно и его семья - империя LVMH - Чистое состояние: $233 млрд.
- Илон Маск - Tesla, SpaceX, X - Чистое состояние: $195 млрд.
- Джефф Безос - Amazon - Чистое состояние: $194 млрд.
- Марк Цукербег - Facebook - Чистое состояние: 177 миллиардов долларов
- Ларри Эллисон - Oracle - Чистое состояние: 141 миллиард
- Уоррен Баффет - инвестор - Чистое состояние: 133 миллиарда
- Билл Гейтс - Microsoft - Чистое состояние: 128 миллиардов
- Стив Балмер - бывший генеральный директор Microsoft - Чистое состояние: 121 миллиард
- Мукеш Амбани - Reliance Industries - Чистое состояние: $116 млрд.
- Ларри Пейдж - бывший генеральный директор Alphabet - Чистое состояние: $114 млрд.
Возвращаясь к Тейлор Свифт, остается отметить, что певица не сбавляет оборотов: в следующем месяце она отправится в европейскую часть тура Eras Tour. Кроме того, 19 апреля в свет выйдет ее 11-й альбом The Tortured Poets Department .