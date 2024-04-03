EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Музыка на миллиард: Тейлор Свфит "напела" себе место в списке богачей Forbes

Тейлор Свифт вошла в список самых богатых миллиардеров мира по версии Forbes
Тейлор Свифт вошла в список самых богатых миллиардеров мира по версии Forbes Авторское право  AP Photo/Chris Pizzello
By David Mouriquand
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров планеты по версии журнала Forbes. Там отметили, что все ее доходы - исключительно от музыки.

РЕКЛАМА

Американская исполнительница Тейлор Свифт впервые вошла в рейтинг миллиардеров, составленный журналом Forbes. По данным издания, Свифт, признанная журналом TIME человеком года 2023, попала в список исключительно  благодаря заработкам за музыкальную деятельность.

В Forbes подсчитали, что состояние певицы оценивается в  1,1 миллиарда долларов.  А информагентство Bloomberg уточнило, что 34-летняя  певица стала миллиардером в октябре прошлого года благодаря новым альбомам, туру Eras Tour (первому турне, собравшему $1 млрд) и рекордному по популярности фильму-концерту.

Taylor Swift
Taylor SwiftGetty Images

Свифт впервые вошла в список миллиардеров наряду с легендой НБА Эрвином "Мэджиком" Джонсоном, дизайнером Кристианом Лубутеном и еще 260 счастливчиками. Forbes сообщил, что в 2024 году в мире поставлен рекорд по числу миллиардеров - их 2781. Это на 141 больше, чем в 2023-м. Сегодняшняя элита богата как никогда, ее коллективное состояние составляет 14,2 триллиона долларов. 

Вот 14 знаменитостей, которые, по мнению Forbes, "превратили свою славу в  состояние, позволившее попасть в список миллиардеров мира 2024 года":

  1. Джордж Лукас - Чистое состояние: 5,5 миллиарда долларов
  2. Стивен Спилберг - Чистое состояние: $4,8 млрд.
  3. Майкл Джордан - Чистое состояние: $3,2 млрд.
  4. Опра Уинфри - Чистое состояние: $2,8 млрд.
  5. Jay-Z - Чистое состояние: $2,5 миллиарда
  6. Ким Кардашьян - Чистое состояние: 1,7 миллиарда долларов
  7. Питер Джексон - Чистое состояние: 1,5 миллиарда долларов
  8. Тайлер Перри - Чистое состояние: 1,4 миллиарда долларов
  9. Рианна - Чистое состояние: 1,4 миллиарда долларов
  10. Тайгер Вудс - Чистое состояние: 1,3 миллиарда долларов
  11. Леброн Джеймс - Чистое состояние: $1,2 миллиарда
  12. Мэджик Джонсон - Чистое состояние: 1,2 миллиарда долларов
  13. Дик Вульф - Чистое состояние: $1,2 миллиарда
  14. Тейлор Свифт - Чистое состояние: $1,1 млрд.

Что касается списка самых богатых людей мира, то некоторые имена не станут для вас сюрпризом:

  1. Бернар Арно и его семья - империя LVMH - Чистое состояние: $233 млрд.
  2. Илон Маск - Tesla, SpaceX, X - Чистое состояние: $195 млрд.
  3. Джефф Безос - Amazon - Чистое состояние: $194 млрд.
  4. Марк Цукербег - Facebook - Чистое состояние: 177 миллиардов долларов
  5. Ларри Эллисон - Oracle - Чистое состояние: 141 миллиард
  6. Уоррен Баффет - инвестор - Чистое состояние: 133 миллиарда
  7. Билл Гейтс - Microsoft - Чистое состояние: 128 миллиардов
  8. Стив Балмер - бывший генеральный директор Microsoft - Чистое состояние: 121 миллиард
  9. Мукеш Амбани - Reliance Industries - Чистое состояние: $116 млрд.
  10. Ларри Пейдж - бывший генеральный директор Alphabet - Чистое состояние: $114 млрд.

Возвращаясь к Тейлор Свифт, остается  отметить, что певица не сбавляет оборотов: в следующем месяце она отправится в европейскую часть тура Eras Tour. Кроме того, 19 апреля в свет выйдет ее 11-й альбом  The Tortured Poets Department .

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Неужели общественное мнение отворачивается от Тейлор Свифт?

Новая археологическая прогулка по Риму

В Бельгии найдены 30 кассет с неизданными песнями Марвина Гэя

Миллиардер Музыка Знаменитости и звёзды Forbes