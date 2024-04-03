Музыка на миллиард: Тейлор Свфит "напела" себе место в списке богачей Forbes

Тейлор Свифт вошла в список миллиардеров планеты по версии журнала Forbes. Там отметили, что все ее доходы - исключительно от музыки.

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Американская исполнительница Тейлор Свифт впервые вошла в рейтинг миллиардеров, составленный журналом Forbes. По данным издания, Свифт, признанная журналом TIME человеком года 2023, попала в список исключительно благодаря заработкам за музыкальную деятельность.

В Forbes подсчитали, что состояние певицы оценивается в 1,1 миллиарда долларов. А информагентство Bloomberg уточнило, что 34-летняя певица стала миллиардером в октябре прошлого года благодаря новым альбомам, туру Eras Tour (первому турне, собравшему $1 млрд) и рекордному по популярности фильму-концерту.

Taylor Swift Getty Images

Свифт впервые вошла в список миллиардеров наряду с легендой НБА Эрвином "Мэджиком" Джонсоном, дизайнером Кристианом Лубутеном и еще 260 счастливчиками. Forbes сообщил, что в 2024 году в мире поставлен рекорд по числу миллиардеров - их 2781. Это на 141 больше, чем в 2023-м. Сегодняшняя элита богата как никогда, ее коллективное состояние составляет 14,2 триллиона долларов.

Вот 14 знаменитостей, которые, по мнению Forbes, "превратили свою славу в состояние, позволившее попасть в список миллиардеров мира 2024 года":

Джордж Лукас - Чистое состояние: 5,5 миллиарда долларов Стивен Спилберг - Чистое состояние: $4,8 млрд. Майкл Джордан - Чистое состояние: $3,2 млрд. Опра Уинфри - Чистое состояние: $2,8 млрд. Jay-Z - Чистое состояние: $2,5 миллиарда Ким Кардашьян - Чистое состояние: 1,7 миллиарда долларов Питер Джексон - Чистое состояние: 1,5 миллиарда долларов Тайлер Перри - Чистое состояние: 1,4 миллиарда долларов Рианна - Чистое состояние: 1,4 миллиарда долларов Тайгер Вудс - Чистое состояние: 1,3 миллиарда долларов Леброн Джеймс - Чистое состояние: $1,2 миллиарда Мэджик Джонсон - Чистое состояние: 1,2 миллиарда долларов Дик Вульф - Чистое состояние: $1,2 миллиарда Тейлор Свифт - Чистое состояние: $1,1 млрд.

Что касается списка самых богатых людей мира, то некоторые имена не станут для вас сюрпризом:

Бернар Арно и его семья - империя LVMH - Чистое состояние: $233 млрд. Илон Маск - Tesla, SpaceX, X - Чистое состояние: $195 млрд. Джефф Безос - Amazon - Чистое состояние: $194 млрд. Марк Цукербег - Facebook - Чистое состояние: 177 миллиардов долларов Ларри Эллисон - Oracle - Чистое состояние: 141 миллиард Уоррен Баффет - инвестор - Чистое состояние: 133 миллиарда Билл Гейтс - Microsoft - Чистое состояние: 128 миллиардов Стив Балмер - бывший генеральный директор Microsoft - Чистое состояние: 121 миллиард Мукеш Амбани - Reliance Industries - Чистое состояние: $116 млрд. Ларри Пейдж - бывший генеральный директор Alphabet - Чистое состояние: $114 млрд.

Возвращаясь к Тейлор Свифт, остается отметить, что певица не сбавляет оборотов: в следующем месяце она отправится в европейскую часть тура Eras Tour. Кроме того, 19 апреля в свет выйдет ее 11-й альбом The Tortured Poets Department .