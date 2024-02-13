Неужели общественное мнение настроено против Тейлор Свифт?

"Грэмми", Супербоул, масштабный мировой тур... Певица находится на вершине своей карьеры. Но, по мнению некоторых, Тейлор Свифт - уже не просто артистка. На её имени построена целая бизнес-империя, нацеленная исключительно на прибыль.

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Это была насыщенная неделя для самой яркой мировой поп-звезды.

На церемонии вручения премии "Грэмми" Тейлор Свифт стала первой исполнительницей, четырежды удостоенной наградой "Альбом года". Премией был отмечен выпущенный в 2022 году альбом "Midnights".

Получив заветную статуэтку, певица анонсировала свой 11-й по счёту альбом "The Tortured Poets Department", выход которого намечен на апрель.

Церемония "Грэмми" стала апофеозом и без того крайне успешного для Свифт года.

В 2023-м эту американскую исполнительницу и автора песен признали человеком года по версии Time, она выпустила ещё два перезаписанных альбома, провела самый кассовый тур всех времён и стала миллиардером.

Она также вошла в список людей года в музыкальной сфере по версии Euronews Culture.

И всё же в социальных сетях ощущается смена настроений. Ленты заполнились жалобами.

Победа Свифт на "Грэмми" наверняка была положительно значимой для неё лично, но для многих она стала признаком того, что темнокожих артистов - и особенно темнокожих женщин - продолжают вычёркивать из шорт-листов. В номинации "Альбом года" не было темнокожих победительниц со времён Лорин Хилл (она получила "Грэмми" в 1999 году). Из номинированных альбом SZA "SOS", безусловно, интереснее, чем "Midnights" Свифт, а Jay-Z справедливо отметил игнорирование творчества его жены Бейонсе.

Хотя "Грэмми", возможно, и раздражает некоторых, большинство понимает, что этой премией отмечают скорее заслуги в индустрии, она никогда не отражала качество. Другими словами, это не так уж и важно. Суть той негативной реакции, с которой сейчас столкнулась Свифт, похоже, связана с её внезапным превращением в культурного гиганта.

Тейлор Свифт получает награду "Альбом года" на 66-й ежегодной премии "Грэмми". Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

До 2020 года Свифт была мега-поп-звездой. Из старлетки кантри-музыки она превратилась в полноправную поп-сенсацию, что в наибольшей степени подтверждается её альбомом "1989", наполненным хитами, и успешным преодолением пиар-кошмара, когда Йе (бывший Канье Уэст) украл у неё микрофон на церемонии вручения премии MTV в 2009 году. Её альбом 2019 года "Lover" был если не отличным, то хотя бы успешным по сравнению с не вызвавшим восторга "Reputation", а преданная фанатская база готовилась к концертному туру.

Затем началась пандемия. Свифт выпустила два неожиданных альбома "Folkmore" и "Evermore". Вернувшись к акустическому звучанию, она вновь делала ту музыку, которую особенно любили фанаты. Она также начала перезаписывать и выпускать ранние альбомы, права на которые принадлежали ее бывшему менеджеру Скутеру Брауну.

За четыре года, прошедшие с тех пор, как мир изменился, Свифт выпустила три студийных альбома и четыре ремиксовых. Релиз "The Tortured Poets Department" ознаменовал собой времена, когда слушатели не обходились и полугода без покупки нового альбома Тейлор Свифт.

Фанатам, должно быть, нравится. И так делают многие музыканты. Но что-то пошло не так. По мере того как чистая прибыль Свифт приближалась к миллиардной отметке, появлялось ощущение, что она из артиста превращается в корпорацию.

Тейлор Свифт выступает в рамках тура "Eras Tour" в Tokyo Dome, Токио, 7 февраля 2024 года. AP Photo

Если первые несколько перезаписей можно рассматривать через призму феминизма, когда артистка возвращает себе контроль над своей музыкой, то непрекращающаяся бомбардировка альбомами, чтобы фанаты покупали ещё и ещё, больше напоминает маркетинговую стратегию.

Не говоря уже о бесконечных вариациях выпущенных ею альбомов, необходимых фанатам для того, чтобы повысить свои шансы на получение столь желанных билетов на один из самых дорогих туров всех времён. Такие огромные кассовые сборы всегда означают, что кто-то раскошеливается.

Кроме того, встал вопрос об авиаперелётах певицы. Благодаря трекерам, фанаты заметили, что она регулярно летает частными самолётами на преступно короткие расстояния, нанося огромный ущерб окружающей среде.

В пользу Свифт говорит тот факт, что в недавнем списке она не вошла в десятку самых активных пользователей частных бортов, а на первом месте оказался Трэвис Скотт. Однако группа Coldplay, например, сократила выбросы почти наполовину, благодаря своему экологичному мировому турне. Так почему бы ей не сделать то же самое? Напротив, на этой неделе команда юристов Свифт пригрозила владельцу аккаунта X, отслеживающего её полеты, после продажи одного из её частных самолётов.

Flew from Cahokia/St Louis, Illinois, US to St Louis, Missouri, US 24 hours ago.

Apx. flt. time 13 Mins. pic.twitter.com/WFEp5k3ZTS — Taylor Swift Jets (Tracking) (@SwiftJetNextDay) January 31, 2024

Однако на самом деле не самолёты стали причиной смены настроений.

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Дело в разнице между тем, за что полюбили Свифт, и реальной жизнью миллиардерши.

Для своих поклонников Свифт - артистка, которая наслаждается эмоциями девичества, утопает в сердечной боли, одиночестве и устремлениях. Но 20 лет музицирования на одну и ту же тему - очевидный признак отсутствия роста.

Было справедливо отмечено, что 34-летняя Свифт сохранила свой девичий образ, не сменив его на женский. Это особенно заметно в сравнении с Адель, которая всего на год старше и проходит схожий карьерный путь. И хотя многие другие артисты не прочь сделать политические заявления, Свифт, за исключением момента с анти-трамповским заявлением от 2020 года, хранит молчание.

This is a good observation considering there’s one year age difference. https://t.co/K5aRSNiUli — Cool Breeze 🖤🥑 (@Maine_Char) February 5, 2024

В то время как такие поп-звезды, как Адель и Бейонсе, повзрослели и выросли в своём творчестве, выпуская сложную музыку, которая бросает вызов публике в звуковом и эмоциональном плане, Свифт, кажется, застряла в этой более ювенильной эстетике молодой девушки.

Почему? Все просто: она лучше продаётся.

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В основе каждого решения, которое принимает Свифт, лежит один-единственный мотивирующий фактор. Прибыль. Она в этом эксперт. Начиная с таких моментов, как выпуск сингла с Ice Spice через несколько дней после того, как её тогдашнего парня Мэтти Хили обвинили в расизме за насмешки над ней, и заканчивая анонсом её 11-го альбома, - всё, что делает Свифт, продиктовано в первую очередь отнюдь не художественными намерениями.

Что в итоге и привело нас к этому 11-му альбому. '' The Tortured Poets Department '' звучал бы как самоуничижительная шутка, если бы Свифт не была так неизменно искренна. Альбом воспринимается как ещё одно дополнение к её перечню товаров, за которые другие молодые девушки, подобные ей, могут выложить свои наличные.

Нельзя заработать миллиард долларов, будучи измученным поэтом, но можно сделать это, притворившись таковым.