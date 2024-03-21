Негритянка, поющая Пиаф: националисты во Франции возмущены идеей для олимпийского концерта

Выбор уроженки Мали Аи Накамуры для исполнения песен Эдит Пиаф на Олимпийских играх 2024 года равносилен "унижению французов", считает лидер ультраправого "Национального объдеинения" Марин Ле Пен. Другие "критики" назвали Накамуру "недостаточно французской".

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Ая Накамура еще не утверждена в качестве певицы на церемонии открытия Олимпийских игр, но сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил ее в качестве хедлайнера мероприятия, вызвали в стране волну расистского хейта.

Возможность того, что франко-малийская поп-певица исполнит песню из репертуара "национального достояния" Франции, Эдит Пиаф, была с возмущением встречена сторонниками ультраправых взглядов.

Накамура - самая слушаемая французская исполнительница в мире и единственная женщина, вошедшая в топ-20 самых продаваемых альбомов страны в 2023 году.

Но спекуляции на тему Олимпиады сделали ее мишенью для кампании, которую оргкомитет Игр в Париже уже назвал "шокирующе расистской".

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен назвала ее присутствие на церемонии "некрасивым символом" и "дополнительной провокацией со стороны Эммануэля Макрона".

В среду Ле Пен заявила в интервью France Inter, что Макрон "должно быть, каждое утро просыпается с мыслью: как бы мне еще унизить и возмутить французов?".

Она также раскритиковала Накамуру за то, что та не поет по-французски (в ее текстах есть включения из английского и других языков), и заявила, что та не представляет Францию.

"Я даже не собираюсь рассказывать вам о ее антураже. Я собираюсь поговорить с вами о ее наряде, о ее вульгарности, о том, что она не поет по-французски. Она не поет и на иностранном. Она поет непонятно что".

Накамура на церемонии "Victoires de la Musique" в 2021 г. Francois Mori/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Марин Ле Пен не одинока в своих нападках на Накамуру. Выросшая в парижских пригородах уроженка Бамако стала жертвой ожесточенной кампании ненависти в Интернете.

В начале месяца на предвыборном митинге партии Reconquête, возглавляемой ультраправым экс-кандидатом в президенты Эриком Земмуром, имя Накамуры вызвало свист в толпе.

Небольшая экстремистская группа, называющая себя Les Natifs ("Коренные"), также вывесила на берегу Сены плакат, осуждающий малийское происхождение певицы.

"Не выйдет, Ая, это Париж, а не рынок Бамако", - гласил плакат.

Согласно одному из опросов, 73 % французов считают, что Накамура не представляет "французскую" музыку, а 63 % выступают против того, чтобы она была ведущей церемонии открытия.

В защиту Накамуры выступили министр спорта и Олимпийских игр Амели Удеа-Кастера и министр культуры Рашида Дати:

"Как бы вас ни любили, дорогая Ая Накамура, на остальной мир можно наплевать", - написала Амели Удеа-Кастера на сайте X.

Дати предупредил активистов, что "нападать на кого-то из чистого расизма... нападать на артистку за то, что она такая, какая есть, неприемлемо. Это преступление".

В ответ Накамура написала:

"Вы можете быть расистом, но не глухим. Вот что вас задевает! Я становлюсь темой №1 в спорах в стране, ок, но вам-то я чем обязана?"

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В ответ на общественные дебаты о том, как неординарно она использует французский язык - смешивая его с жаргоном, английским и другими языками, привнесенными во Францию в результате иммиграции, - Накамура сказала AFP: "Я понимаю, почему некоторые люди говорят: "Кем она себя возомнила, насмехаясь над нами на нашем французском языке?""

"Но важно принимать культуру других людей, а у меня две культуры".

Для Кароль Буане из культурного журнала Les Inrockuptibles реакция ультраправых сделала выступление Накамуры на Олимпийских играх еще более важным.

"Ая Накамура изобрела этот язык, и это просто фантастика. У нее сумасшедшие хиты - Франция должна гордиться тем, что такой артист, как она, известен на международном уровне", - сказал Буане в интервью AFP.

"Это скандал, исходящий от отсталой части Франции, но не они принимают окончательное решение. Я надеюсь, что она будет петь на Олимпийских играх - теперь это просто необходимо", - добавила она.

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Между тем, недавний опрос YouGov показал, что больше французов предпочли бы, чтобы, вместо Накамуры, на церемонии открытия Олимпиады скорее бы выступили диджей и продюсер Дэвид Гетта или Daft Punk.

И это несмотря на то, что большинство их песен - на английском языке.