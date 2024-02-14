By Euronews

Президент Франции распорядился организовать систему безопасности на Олимпиаду так, чтобы с набережных Сены не пришлось убирать зеленые киоски букинистов. Они считаются одним из символов Парижа.

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Эммануэль Макрон положил конец нескольким месяцам споров между парижскими букинистами и префектурой полиции, запретив убирать с набережных Сены всемирно известные зеленые киоски с книгами и сувенирами на время Олимпиады.

Эти торговые точки находятся там еще с XVII века и являются одним из символов Парижа. Сейчас их чуть меньше тысячи.

Президент Франции постановил, что ни один из киосков не будет демонтирован и перенесен в другое место, чего требовало МВД из соображений безопасности.

Тем не менее, как подчеркнули в Елисейском дворце, во время церемонии открытия Олимпийских игр и за неделю до неё набережные будут закрыты для публики, поэтому книготорговцы не смогут открыть свои магазинчики под открытым небом.

Впервые в истории Олимпиады церемония открытия Игр пройдет не на стадионе, а прямо в центре города: 26 июля спортсмены на речных судах проплывут по Сене мимо главных достопримечательностей французской столицы — Нотр-Дама, Лувра и Ейфелевой башни.

Изначально планировалось, что на церемонии смогут присутствовать около миллиона зрителей, но позже власти уменьшили возможное количество до 300 тысяч — опять же, из соображений безопасности.

Кроме этого, Париж, вероятно, столкнется и с транспортными сложностями: как признала в ноябре мэр французской столицы Анн Идальго, город не успеет подготовить все маршруты к возросшему пассажиропотоку. По её словам, в некоторых точках не будет хватать поездов.

Власти Франции даже запустили в парижском метро рекламную кампанию, призывающую жителей столичного региона организовать себе удаленную работу на время Олимпиады и как можно меньше перемещаться по городу.