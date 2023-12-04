В Париже прошёл марш против расизма и закона об иммиграции

By Euronews

В Париже прошла демонстрация против законопроекта об иммиграции, а также в честь 40-й годовщины марша против расизма

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В Париже прошла демонстрация против правительственного законопроекта об иммиграции.

Он направлен на усиление и ускорение процесса депортации иностранцев, которые считаются "серьезной угрозой общественному порядку".

Однако правозащитные организации утверждают, что он угрожает правам просителей убежища и других мигрантов.

На митинге также отмечалась 40-я годовщина Марша за равенство и против расизма

Тогда в 1983 году Франция впервые столкнулась с крупномасштабными общественными беспорядками в знак протеста против волны нападений на выходцев из стран Магриба.